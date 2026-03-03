Por una deuda de 8000 pesos un hombre fue asesinado con arma cortopunzante a manos de un vecino

En medio de la celebración por la disminución de las cifras de muertes violentas por parte de la administración local, al anunciar que febrero fue el mes con menos casos en Medellín, se registra uno que ha generado una ola de reacciones. Se trata de un hombre que habría sido asesinado por una deuda de 8000 pesos.

El hecho se registró en el barrio Llanaditas, en la comuna Villa Hermosa, exactamente en la calle 62 con carrera 18C, donde la víctima fue identificada como Juan Carlos Gallego Arrubla, de 37 años.

Hombre habría sido asesinado por una deuda de solo 8000 pesos

Según conoció Q’hubo, el hombre habría sido agredido con arma cortopunzante por un vecino en medio de una riña. El hecho se registró sobre las 4:43 p.m. del domingo, primero de marzo, cuando la víctima se encontraba departiendo con un amigo y fue sorprendido por el victimario, quien le habría reclamado por el dinero que, al parecer, le debía a otra persona.

Testigos del hecho, tanto la víctima como el victimario hablaron sobre la deuda, que era de solo 8000 pesos, la cual tenía y que había incumplido el pago, ya que debía hacerlo el lunes. Sin embargo, relataron que la reacción del atacante fue entrar a la casa, tomar un cuchillo y apuñalarlo.

Gallego Arrubla quedó gravemente herido, pero logró llegar hasta su casa, en donde fue auxiliado por varios de sus familiares y vecinos, que lo trasladaron hasta la clínica El Rosario, donde finalmente murió.

El mismo medio, relató que Juan Carlos, había vivido toda su vida en el barrio Llanaditas, era el tercero de tres hijos, era hincha de Atlético Nacional y trabajaba en cualquier tipo de labor para sostener a su familia y a su hijo.

Febrero de 2026 el mes con menos homicidios en Medellín

Según cifras oficiales de la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Seguridad y Convivencia, febrero de 2026 se convirtió en el mes con la menor cantidad de homicidios en más de medio siglo en la capital antioqueña.

Los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) muestran que durante los 28 días del mes solo se registraron 11 homicidios, además de 19 días consecutivos sin ningún hecho de este tipo, un hito que autoridades y sectores sociales califican como un avance histórico en la reducción de la violencia en la ciudad.

Este balance representa una disminución del 42 % frente al mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 19 asesinatos, y se consolida en una tendencia sostenida a la baja de muertes violentas que Medellín ha venido experimentando en los últimos años.

Las autoridades han vinculado estos resultados al trabajo articulado entre la Alcaldía, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas, así como al enfoque en control territorial, inteligencia y reacción operativa permanente en puntos clave de la ciudad.

A pesar de la celebración por estas cifras positivas, las autoridades locales han subrayado que la meta sigue siendo lograr cero homicidios, toda vez que se trata de vidas humanas.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, indicó que estos resultados reflejan una transformación profunda de la dinámica de seguridad de Medellín y que se mantendrán las estrategias de prevención y convivencia ciudadana para sostener y profundizar esta reducción en los próximos meses.