Cae ciudadano israelí en Medellín tras contactar a dos menores para servicios sexuales en exclusiva zona

Un hombre israelí de 28 años fue capturado en Medellín tras haber contactado a dos menores de edad a través de redes sociales. El ciudadano extranjero pretendía, presuntamente, explotar sexualmente a las dos niñas, pero fue detenido cuando uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron al lugar donde se encontraba con ellas.

“Llega a un hotel de la comuna 14 (El Poblado), se aloja en un establecimiento Airbnb y solicita servicios sexuales a ciudadanas de Medellín”, informó el brigadier general Henry Bello sobre esta intervención que evitó que se concretara el delito contra una adolescente de 17 años.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.

Extranjeros siguen acudiendo a Medellín con fines de explotación

En lo corrido de 2026 ya son 11 extranjeros inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Antioquia, pues pretendían ingresar con fines de explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes. El año pasado fueron 110 los extranjeros a quienes se les negó el ingreso a Colombia por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país.

Aunque los extranjeros son principalmente de Estados Unidos, se han dado casos con hombres de otros países, como el ciudadano israelí. La situación ha llevado, incluso, a que turistas con estas mismas intenciones ingresen a través de otras ciudades del país y luego se dirijan a Medellín para incurrir en esta conducta.