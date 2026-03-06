“Va a caer muy pronto”: el inquietante comentario de Donald Trump sobre Cuba

El panorama geopolítico ha estado marcado por la hostilidad en la última semana debido al ataque que Estados Unidos e Israel desplegaron sobre Irán durante el fin de semana pasado. Ahora, el presidente estadounidense, Donald Trump, caldeó aún más los ánimos tras hacer duros comentarios sobre Cuba.

Trump se estaba refiriendo al conflicto que están librando con Irán, cuando trajo a colación el tema del gobierno cubano. “Por cierto, Cuba va a caer muy pronto. No hay relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, sostuvo Trump.

Así mismo, indicó que los cubanos estarían interesados en llegar a un acuerdo con Estados Unidos y agregó que el encargado de estos asuntos es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien a su vez tiene origen cubano.

Trump señaló que Cuba estaría lista para una transición y aseguró que ha estado mirando la situación en la isla desde hace 50 años.

Pese a todo, el mandatario estadounidense señaló que la recomendación de Rubio fue que primero “resolvieran” lo que habían iniciado en Oriente Medio.

¿Cómo funciona el gobierno de Cuba?

Vale decir que en Cuba el sistema político está organizado como un Estado socialista de partido único, en el que el poder político está concentrado en el Partido Comunista de Cuba. La Constitución vigente establece que este partido es la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, lo que en la práctica significa que no existe competencia entre partidos políticos en las elecciones nacionales.

Las instituciones del Estado —incluido el Parlamento— operan dentro de ese marco político, en el que el partido orienta las principales decisiones del gobierno.

El jefe de Estado y de Gobierno es actualmente Miguel Díaz‑Canel, quien ejerce como presidente de la República desde 2018. El sistema institucional incluye a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano legislativo del país y cuyos miembros son elegidos mediante un proceso electoral sin competencia entre partidos.

Este órgano designa al presidente y a otras autoridades del Ejecutivo. En paralelo, el Partido Comunista mantiene un papel central en la definición de la política nacional, lo que configura un modelo de gobierno caracterizado por una fuerte centralización del poder político.

Los cambios que plantea Trump podrían amenazar la estructura institucional cubana que lleva más de cinco décadas funcionando, tras la llegada de Fidel Castro y la revolución al poder.

*Esta nota fue redactada con el apoyo de una inteligencia artificial