¿Abuso de poder o insubordinación? Detienen a patrullera en Chocó tras fuerte discusión por su peinado

Un video que circula masivamente en redes sociales ha encendido una intensa polémica en Colombia sobre los límites de la disciplina policial y el respeto a la estética personal. Lo que comenzó como una revista de rutina en la estación de Policía de Quibdó, terminó con la patrullera Winy Saray Córdoba Murillo esposada, capturada y a disposición de la Justicia Penal Militar, todo por una observación sobre su cabello.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 4 de marzo, cuando un superior realizaba una inspección interna de control. Según el informe oficial, el oficial a cargo le llamó la atención a Córdoba Murillo alegando que su presentación personal no cumplía con los estándares de la institución, señalando específicamente que “no estaba peinada”.

Lo que debió ser un llamado de atención administrativo escaló rápidamente a una confrontación verbal de alto calibre. En las imágenes que han indignado a miles de internautas, se percibe la tensión del momento. Ante la presión del superior, la patrullera respondió con firmeza: “No me venga a callar, me hace el favor y me respeta”, una frase que selló su destino esa noche.

La respuesta de la uniformada fue interpretada de inmediato como un acto de rebeldía frente a la jerarquía institucional. En cuestión de segundos, la situación pasó de las palabras a la fuerza física. Otros uniformados intervinieron en la escena para reducir a su propia compañera.

El video captura el momento exacto en que la se dio la discusion, en el que ella afirma que si estaba peinada, además de resaltar que estaba en el primer turno. Tras el altercado, se confirmó que Córdoba Murillo fue capturada bajo los cargos de presuntos delitos de insubordinación y agresión a superior, delitos que en el régimen policial conllevan sanciones severas que podrían poner fin a su carrera.

¿Abuso de poder o insubordinación?

El caso ha saltado de las estaciones de policía a los tribunales de la opinión pública. Por un lado, sectores defensores de la disciplina institucional argumentan que la jerarquía es la base de la Policía Nacional y que ninguna observación, por injusta que parezca, justifica el “irrespeto” a un superior.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, varios usarios en los comentarios indican que es un posible caso de abuso de autoridad y discriminación. Muchos se preguntan si el “peinado” de una funcionaria es motivo suficiente para desencadenar una detención y si la reacción de los superiores fue desproporcionada. Además, el caso ha puesto sobre la mesa la discusión sobre los estándares estéticos impuestos a las mujeres dentro de la fuerza pública, especialmente en regiones con diversidad étnica como el Chocó.

“Racismo estructural, el cabello del negro es especial, ¿se han puesto a pensar que nunca han visto a una negra policía luciendo su afro?“, ”Ese cállese que? No señores así no son las cosas, el rango es una cosa y los modales y el respeto es otra muy diferente", son algunos de los comentarios generados por lo ocurrido.

Además de que se generó toda una discusión en cuentao al cabello de las mujeres negras y cómo las obligan a usarlo en este tipo de instituciones: ”Cuando la gente no quiere entender que las texturas del cabello son diferentes y que para cumplir los estereotipos a los que las personas blanco mestizas están acostumbradas, nosotros los negros debemos usar unos químicos que afectan nuestra salud. Además de eso, tenemos todo el derecho a que respeten nuestra decisión de llevar nuestro cabello como es, es más fácil que entiendan que son texturas diferentes."