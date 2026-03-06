Cayó temido ‘apartamentero’ en Bogotá: tenía 30 antecedentes y entró por el techo a una casa

Un hombre con un extenso prontuario delictivo fue capturado en flagrancia luego de presuntamente tratar de ingresar por el tejado de una vivienda en el barrio San Luis, ubicado en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. La detención, ejecutada por la Policía Metropolitana, impidió el hurto de artículos valorados en cerca de 22 millones de pesos, el suceso lo estaba ejecutando lo que sería un reincidente con delitos que escalan hasta el homicidio.

El hecho sucedió cuando los residentes de la zona notaron movimientos extraños en la parte superior de una de las casas del sector. Según detalló la Policía Nacional la operación se desarrolló “en el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’”. Las patrullas del CAI San Luis acudieron de inmediato al lugar luego de ser emitidas por una alerta a la línea de emergencias 123.

Los uniformados comprobaron que el sujeto utilizó la modalidad de “ventosa”, rompiendo y levantando tejas para acceder al inmueble sin forzar las cerraduras principales. Al ingresar a la propiedad, gracias a la pericia de los agentes, sorprendieron al presunto delincuente empacando artículos avaluados en más de 22 millones de pesos. Por su parte, el medio de comunicación City TV precisó en su reporte que, entre los elementos que el individuo pretendía robar, se encontraban varios equipos de sonido de alta gama. Después de sacar al sujeto del lugar, los objetos recuperados fueron entregados nuevamente a sus dueños, evitando así una afectación económica directa a la familia.

Un expediente criminal que alerta a las autoridades

Más allá del intento de robo y la agilidad para irrumpir en la vivienda, lo que encendió las alarmas de los investigadores fue la identidad del capturado al momento de verificar su cédula. El boletín emitido por la institución policial subraya la gravedad de su perfil: “Es de resaltar que este hombre presenta siete antecedentes y más de 30 anotaciones por diferentes delitos, entre ellos fuga de presos, porte de armas de fuego, homicidio, hurto calificado, entre otros”.

Esta larga lista de reincidencias, que incluyen “antecedentes y anotaciones por diferentes delitos, entre ellos fuga de presos, porte de armas de fuego, homicidio, hurto calificado entre otros. Un Juez de la República le impuso medida privativa de libertad en centro carcelario”, mencionaron las autoridades.

Medida de aseguramiento inmediata

Ante la contundencia de las pruebas y la captura en el lugar de los hechos, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por todo esto, un juez de la República evaluó el extenso prontuario del individuo y determinó imponerle medida privativa de la libertad en un centro carcelario para responder por los delitos de hurto y violación de habitación ajena.

La institución mantiene el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier comportamiento sospechoso a través de los canales institucionales, una acción que en este caso fue determinante para materializar la captura. Asimismo, la policía hace un llamado a los residentes para que eviten confrontar a los delincuentes y prioricen el reporte inmediato a la Línea de Emergencias 123 ante cualquier ruido inusual en techos, ventanas, manipulación de cerraduras, etc.