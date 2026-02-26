Preocupante: mujeres fueron drogadas y robadas tras pedir un carro por aplicación en exclusiva zona de Bogotá

A pocos días del caso de secuestro y hurto a Diana Ospina en Bogotá tras tomar un taxi en Chapinero, se conoce un nuevo hecho que pone en relieve la inseguridad en los servicios de transporte en la capital, especialmente para las mujeres. Una usuaria de redes sociales contó que fue drogada y asaltada junto con una amiga tras solicitar un servicio de transporte a través de una aplicación en el norte de la ciudad.

Pidieron un vehículo por seguridad y perdieron la conciencia

La víctima, llamada Valerie Gutiérrez, contó que los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero después de asistir a una celebración en la zona de la calle 85. Ella, con su amiga, pidió un vehículo al salir del lugar, y de hecho otros amigos las vieron abordar el carro y estuvieron en contacto con ellas a través de WhatsApp al principio del trayecto.

Durante el recorrido, las dos jóvenes perdieron la conciencia y Valerie alcanzó a avisarle a un llegado donde estaba antes de caer completamente bajo el efecto de las drogas.

Las asaltaron y aparecieron en un lugar lejano

Cuando recuperaron el sentido, el conductor les pidió que se bajaran del vehículo en la calle 127 con carrera séptima, un lugar alejado del punto al que se dirigían. “Me despiertan y me dicen que me tengo que bajar del carro. Yo reacciono como si me hubiesen dormido totalmente, había perdido el conocimiento”, relató Valerie.

En ese momento notaron que ya no tenían sus celulares y otras pertenecias e increparon al conductor, pero este reaccionó de manera agresiva, negó haberlas hurtado y afirmó, incluso, que ellas no se subieron con sus teléfonos móviles. Por último, les pidió que se bajaran del carro indicándoles, incluso, que otro carro que estaba cerca continuaría con el servicio.

“No sabemos qué hicieron con nosotras. El tema fue droga, porque querían tenernos dormidas para quitarnos nuestras pertenencias”, recalcó la víctima.

Cuestionamientos a servicios de transporte

El caso ha generado nuevas dudas sobre la seguridad de los vehículos que operan en las plataformas digitales, después de que el crimen contra Diana Ospina provocara cuestionamientos a los taxis. Los usuarios se han preguntado cuales son los filtros de seguridad para quienes trabajan en esas aplicaciones y exigen más vigilancia en corredores claves de la ciudad como la calle 85 y la carrera séptima.

Aún no se conocen más datos sobre la identidad del conductor, la placa del vehículo ni su situación judicial.