Video | Hombre se quería subir a TransMilenio con una bicicleta recién robada: así lo agarraron tras el hurto

Un hombre que minutos antes habría hurtado una bicicleta en el norte de Bogotá terminó capturado tras intentar una maniobra de escape que, aunque parecía astuta, fue neutralizada por las autoridades. El incidente, que rompió la rutina de la troncal norte, dejó al descubierto una curiosa estrategia de escape.

Esto le puede interesar: Atrapan a exconcejal de Córdoba y a su esposa con más de 400 millones de pesos en efectivo: no descartan compra de votos

Según los reportes, el sujeto interceptó a un ciudadano en la localidad de Usaquén y, mediante intimidación, logró despojarlo de su bicicleta. Con la presión de ser alcanzado, el presunto delincuente decidió camuflarse entre la multitud del sistema de transporte masivo abordando un articulado.

Captura en la estación

El hombre ingresó a la estación de la Calle 100 de TransMilenio cargando la bicicleta hurtada, pretendiendo pasar como un usuario común que hacía uso de la intermodalidad. Sin embargo, la víctima ya había alertado a las patrullas del sector y gracias a la descripción física y al seguimiento a través de las cámaras de seguridad, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá dieron con el sospechoso justo cuando intentaba abordar un bus articulado.

Lea también esta noticia: Crueldad extrema: pareja lanzó a su mascota de tres meses desde un séptimo piso durante una discusión

Al verse acorralado, el sujeto no tuvo más opción que entregar el vehículo. Tras verificar la procedencia de la bicicleta, los agentes confirmaron que se trataba del objeto reportado minutos antes, procediendo con la captura inmediata del individuo y la entrega al afectado.

El capturado fue trasladado a la URI de Paloquemao, donde enfrentará cargos por el delito de hurto, mientras que la bicicleta fue devuelta a su dueño original.