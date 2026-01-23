Doloroso hallazgo en Antioquia: Encuentran 10 pichones de lora frentiamarilla malnutridos en una caja de cartón

Encerrados en una caja de cartón, sin ventilación y en condiciones precarias, fueron encontrados diez pichones de lora frentiamarilla en Antioquia el pasado 21 de enero. Los animales eran transportados ilegalmente en un bus interdepartamental, cuando la Policía Nacional los halló en medio de un operativo sobre la autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne.

Tenían malnutrición y deshidratación severa

Las aves apenas tendrían una semana y media de nacidas, y presentaban, según el dictamen médico, signos de deshidratación severa, lesiones cutáneas, dolor, malnutrición e hipoglicemia, consecuencias directas de las malas condiciones a las que fueron sometidas. Por esto, fueron trasladadas de inmediato al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

Allí, los pichones iniciaron un proceso especializado de crianza y rehabilitación debido a su corta edad. En el lugar están bajo constante monitoreo de un equipo interdisciplinario, con el propósito de que se recuperen física y comportamentalmente para regresar a su hábitat natural.

Una especie muy afectada por el tráfico ilegal

La lora frentiamarilla es una de las especies más afectadas por el tráfico ilegal en el país, pues sus colores llamativos y su capacidad para imitar sonidos las hacen muy deseadas para la tenencia en cautiverio. Cornare reiteró que la extracción, tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre constituyen un delito ambiental, pues causa sufrimiento alos animales y afecta la biodiversidad.

La persona presuntamente responsable de este hecho permanece bajo custodia de la Policía Nacional y está a la espera del dictamen judicial correspondiente, para dar continuidad al proceso penal y sancionatorio, tanto por parte de la autoridad policial como de Cornare.

Líneas de atención

La Corporación hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar el tráfico ilegal de fauna silvestre y a denunciar hechos que atenten contra los animales silvestres a su línea de atención de emergencias 3217811388.

Además, para otras regiones de Antioquia y el país, se puede comunicar a:

Las líneas de atención dispuestas para la atención de los delitos contra la fauna y la flora silvestre en Antioquia son las siguientes:

Policía Nacional: 123

Fiscalía General de la Nación: 122

Corantioquia: 321 817 5002

Corpourabá: 323 464 3392

Área Metropolitana del Valle de Aburrá: 3856000 ext. 127