Denuncian que familiares de Hollman Morris han recibido contratos por más de 700 millones de pesos

El periodista se convirtió formalmente en la cabeza de RTVC durante esta semana. Foto: en X @HollmanMorris

Un nuevo señalamiento de nepotismo cae sobre el gobierno Petro tan solo días después de que se revelara que familiares de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, firmaron contratos por casi mil millones de pesos.

Está vez, el turno fue Hollman Morris, gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, después de que una denuncia de Germán Ricaurte, candidato al Congreso y fundador de la iniciativa denominada Unidad Contra el Gasto Hormiga, indicara que familiares del funcionario registran contratos que ascienden a los 732 millones de pesos.

Esta historia podría interesarle: “Quien sabe en qué estado mental estaría”: La dura respuesta del procurador Gregorio Eljach a cuestionamientos de Petro

Los familiares beneficiados

Su hermano, Juan Pablo Morris, registra un contrato en 2024 con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por 131.215.900 pesos.

Su hermana Helga Lorena Morris registra dos contratos por un total de 159.640.000 pesos. En 2024 suscribió un contrato con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por 76.960.000 pesos, y en 2025 firmó otro con la misma entidad por 82.680.000 pesos.

Su otra hermana, Ingrid Johanna Morris, acumula siete contratos por un valor total de 441.426.424 pesos. En 2024 celebró uno con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por 10.996.000 pesos.

Al año siguiente, suscribió tres contratos más que suman 112.557.520 pesos: uno con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico por 13.760.520 pesos, uno con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por 87.980.000 pesos y uno con Minvivienda por 10.817.000 pesos.

Finalmente, en 2026, otros firmó otros tres contratos por 317.872.904 pesos: uno con el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil por 64.832.904 pesos, uno con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por 122.430.000 pesos y uno con Minvivienda por 130.610.000 pesos.

Lea también: Congresista del Pacto asegura que Guillermo Jaramillo es “de los mejores ministros de Salud que ha tenido el país”