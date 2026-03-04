CNE aprueba fusión del Pacto Histórico y la Colombia Humana: ¿qué significa esto para las elecciones?

Una nueva decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) da vía libre para la fusión del Pacto Histórico y la Colombia Humana, tras múltiples polémicas por los obstáculos que enfrentó el partido de Gobierno para presentar sus listas a la Cámara por varios departamentos en las elecciones legislativas del 8 de marzo y para participar en la consulta interpartidista, en la cual Iván Cepeda no pudo entrar.

La fusión se aprobó con una votación de 7-1 a la ponencia era del magistrado Benjamín Ortiz, quien certificó que la Colombia Humana hizo los cambios en los estatutos que inicialmente habían frenado la primera solicitud de unión con el Pacto Histórico. Igualmente, se comprobó que ninguno de los dos proyectos políticos tenían sanciones administrativas vigentes que impidieran su unificación en un partido único.

Un respiro para varios candidatos

Este aval, otorgado a tan solo cinco días de los comicios del domingo, da tranquilidad a las candidatas y candidatos que estaban en líos para aspirar al Congreso por doble militancia, como fue el caso de la representante María del Mar Pizarro, quien en 2022 tuvo el apoyo de la Colombia Humana y esta vez se lanzó por el Pacto.

Antes de esta decisión, el CNE había revocado varias listas del Pacto Histórico porque no consideraba posible una coalición de ese partido con la Colombia Humana, pues había superado el umbral del 15 % en las elecciones de 2022. Esto llevó a que personas como Pizarro y María Fernanda Carrascal volvieran a lanzarse solo con el aval del Pacto, movidas que habrían puesto en riesgo su candidatura de no ser por el Sí a la fusión.