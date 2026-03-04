Terror al volante: Taxista fue apuñalada y robada en Kennedy tras recoger a pasajeros en la Terminal de Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad para las mujeres en el transporte público se conoció reciente en Bogotá, esta vez, con una taxista como la desafortunada víctima de la violencia. El hecho se dio en la localidad de Kennedy, después de recoger a dos pasajeros en su vehículo cerca de la Terminal de Transportes.

Fue conducida a un lugar apartado

La taxista señaló que tomó la carrera porque le dijeron que iban a Tierra Buena, por lo que la ruta le convenía para regresar al sur de Bogotá. Sin embargo, empezó a notar comportamientos sospechosos y el peligro se hizo realidad en Patio Bonito, tras ser dirigida a una zona apartada después de voltear en un semáforo.

Allí, fue interceptada por otro hombre los delincuentes la amenazaron con un cuchillo, procediendo a golpearla y apuñalarla para quitarle el dinero del producido y otros objetos que tenía en el vehículo, según reveló el medio CityTv. “Me dicen que pare, se acercan con groserías, me exigen todo y me golpean. Me lanzan la primera puñalada”, dice, y revela que en medio de la agresión también recibió un duro golpe en la cabeza.

De hecho, pese a recibir atención inicial tras el ataque, la taxista tendrá que acudir a un centro asistencial por el golpe. Además, señaló que no recibió el acompañamiento esperado por parte de las autoridades tras el hurto.