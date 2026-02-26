De no creer: TransMilenio ‘detuvo’ a ladrones que huían en contravía con camioneta robada

Lo que pretendía ser un millonario robo de una camioneta de alta gama en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, terminó en un cinematográfico accidente y la captura de uno de los implicados. La impericia de los ladrones al volante y el sistema de transporte masivo jugaron en contra del hecho delictivo.

Persecución policial y final inesperado

Según el medio CityTv, el hecho inició en el barrio Bochica Central, cuando cuatro sujetos armados abordaron al propietario de un vehículo de gama alta, intimidándolo para despojarlo del automotor. Tras lograr su cometido, los delincuentes emprendieron la huida a toda velocidad por el sector de la Avenida NQS.

Sin embargo, ante el despliegue de la Policía Metropolitana de Bogotá, los sospechosos decidieron tomar una maniobra desesperada para evadir a las patrullas: ingresaron al carril exclusivo de TransMilenio en sentido contrario.

“La víctima, de manera oportuna, informa a la línea de emergencia 123. De inmediato, la zona de atención reacciona e iniciamos una persecución sobre toda la carrera 30, igualmente en coordinación con la estación de policía Mártires, donde, más exactamente en la treinta con veintidós, se intercepta el vehículo”, reveló el teniente coronel Óscar Campaña al medio citado.

La imprudencia de los presuntos ladrones fue fatal para sus planes; a los pocos metros, se encontraron de frente con un bus articulado que no pudo evitar el impacto. “Hacen un giro prohibido y colisionan con dos vehículos, incluso un vehículo de servicio público, de TransMilenio, y la camioneta colisionó contra una edificación, exactamente en esta dirección, en la carrera treinta con veintidós”, agregó el coronel.

Operativo dejó un capturado

El choque fue de tal magnitud que la camioneta quedó severamente afectada, dejando atrapado a uno de los asaltantes en su interior. El sujeto herido fue capturado en el sitio por las autoridades, pero sus tres complices huyeron del lugar.

Finalmente, la camioneta fue recuperada y entregada a su dueño, quien ya formalizó la denuncia. Por su parte, las autoridades siguen en la búsqueda de los otros tres responsables.

