Martín Santos no bajó de “adicto al poder” a Uribe por aspirar al Senado a sus 73 años

Nuevamente el nombre de Martín Santos es tendencia en las redes sociales, luego de una fuerte ‘pulla’ que emitió en la red ‘X’, plataforma en la que arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su aspiración al Senado de la República. Esto dijo el hijo del también exmandatario, Juan Manuel Santos.

Para inicios de este 2026, se presentó un fuerte rifirrafe entre los ‘retoños’ de Santos, Martín y Esteban, con los ‘hijitos’ de Uribe, Tomás y Jerónimo; todo esto tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses. En esta ocasión la lluvia de trinos se enfocó en varios ‘vainazos’ en los que estaba incluida un señalamiento directo de Tomás hacía Juan Manuel Santos, tildándolo de ser “aliado de Maduro”.

Martín, Juan Manuel y Esteban Santos junto a Tomás Uribe Fotos: Redes sociales

Tras estas afirmaciones, el menor de los Santos, Esteban, hizo un llamado a la paz, con un post en el que llamó a la conciliación: “Estimado Tomás Uribe. El país está mamado de la pelea Santos-Uribe. Es patético e infantil que, con la crisis que estamos atravesando, estemos nosotros en estas .Ud puede insistir en lecturas acomodadas; yo puedo refutarlas. Pero es lo último que Colombia necesita hoy. Abrazo”, expresó en aquel momento.

Nueva ‘pulla’ de Martín Santos a Álvaro Uribe

Pero si usted creía que las aguas se habían calmado, déjeme decirle que está totalmente equivocado, ya que Martín Santos volvió a atacar al líder del Centro Democrático, por el anhelo del ‘Gran colombiano’ -como muchos lo llaman-, de volver a tener una silla en el Senado; post que desató un fuerte debate en la plataforma de Elon musk.

“Uno tiene que estar muy adicto al poder de haber sido presidente por 2 períodos y haber intentado un tercero. De seguir manejando un partido, de haber sido senador y ahora de querer repetir“, afirmó Martín.

“No seas desagradecido sin Uribe tu padre no hubiera sido ni alcalde de Cajicá“, ”No es adicción al poder, es miedo a la justicia“, ”Recomiendo un proceso de paz entre Santos y Uribe“, ”Uno tiene que estar muy adicto al poder como para pasar por encima de la voluntad popular de un plebiscito e imponer un acuerdo de paz de papel y darle curules a criminales de lesa humanidad con el fin de tener un Nobel de Paz“, y ”Hay ex presidentes que hoy no llegarían ni al concejo de un municipio. La gratitud es un don que no han podido abolir de la raza colombiana", fueron algunas de las reacciones a la publicación.

