Director de la UNP habló sobre el caso del escolta capturado con 145 millones de pesos en La Guajira

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habló sobre el escándalo del escolta sorprendido con 145 millones de pesos colombianos en efectivo en La Guajira. En una entrevista exclusiva con Blu Radio, el alto funcionario detalló las circunstancias que rodean este episodio y confirmó que el dinero estaba distribuido en siete sobres de Manila, acompañado de propaganda electoral y tarjetones pedagógicos.

Rodríguez explicó que el implicado, identificado como Luis Alfredo Acuña, no pertenece a la planta directa de la entidad, sino que es un trabajador tercerizado a través de una unión temporal. Este hombre era el encargado de brindar seguridad al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Ante la imposibilidad de contactar al escolta detenido, el director de la UNP se comunicó directamente con el congresista para exigir explicaciones.

La versión del presunto montaje policial que llegó a la UNP

Según relató Rodríguez, tras comunicarse telefónicamente con Lacouture para pedir explicaciones, este le transmitió la versión del escolta, quien aseguró que el dinero incautado era para “realizar una permuta” de su vehículo en Maicao y que todo se trató de un procedimiento irregular por parte de la fuerza pública en un segundo retén, luego de que su carro se averiara.

“Me dice que fue la policía la que marcó los nombres”, reveló el director de la UNP. Detallando el relato del escolta, Rodríguez explicó: “Un oficial de la policía vino con un vehículo y revisó los sobres ... había ordenado que los marcaran, que les pusieran los nombres de las siete personas que aparecen por allí, que son personas relacionadas con la política, concejales y diputados... y en ese momento están filmando con un celular y ese es el video que presenta después la policía. Es decir, como si fuera un montaje”.

El director de la UNP también señaló la justificación del escolta frente al dinero: “Si es para un solo destinatario, para la persona con la que va a hacer el negocio, la permuta, pues uno se pregunta por qué tiene que dividirla en siete sobres”.

Faltas disciplinarias confirmadas por Augusto Rodríguez

Más allá del presunto montaje, Rodríguez fue categórico al enumerar las faltas administrativas comprobadas. El escolta abandonó a su protegido con un simple permiso verbal el domingo en la noche, vulnerando los protocolos de la institución.

“Al no ser reportada la novedad del permiso que le dieron, el esquema fue debilitado y la persona se fue a hacer una cosa distinta, entonces los recursos que paga la Unidad Nacional de Protección, que son recursos públicos, no se están aplicando para la protección”, sentenció Rodríguez a la cadena radial.

A esto se suma una clara infracción por proselitismo en ejercicio de sus funciones, pues la movilización de publicidad de un candidato al Senado y material electoral es algo diferente con las labores de protección asignadas. Ante la pregunta sobre el origen de los tarjetones, indicó que el escolta simplemente argumentó que “llevaba una publicidad y unos tarjetones pedagógicos” sin explicar por qué ni para quién.

Pese a la gravedad de los hechos, el desenlace del operativo dejó interrogantes en la misma dirección de la UNP, ya que el directivo no sabía de la liberación de este en horas de la mañana, por lo que dijo que hasta “ahora me entero de que el escolta ya está en libertad y que le devolvieron la plata... No sé cómo ocurrió esto”, confesó Rodríguez en la entrevista. Ante este escenario, confirmó que la unión temporal que emplea al trabajador ya lo suspendió y que la UNP “estudiaba ayer la posibilidad de presentarse como víctima de estas circunstancias por el daño reputacional”.