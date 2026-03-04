General (r) Maza Márquez queda en libertad: Juez ordena salida de exdirector del DAS condenado por el magnicidio de Galán

Luego de permanecer 12 años y tres meses privado de su libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), el Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le otorgó la libertad condicional al general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez, quien fuera el director del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante una de las épocas más violentas de Colombia. La decisión judicial se fundamenta en el cumplimiento del tiempo mínimo de reclusión exigido por la ley y su buena conducta en el centro de reclusión.

🔴 Le puede interesar 🔴: Capturan a sospechosos del crimen de hermanas de 15 y 17 años en Malambo luego de sufrir un accidente de transito

Maza Márquez, quien permanecía privado de la libertad desde noviembre de 2013, cumplió estos 12 años de la sentencia de 30 años que le fue impuesta por su responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989. Actualmente, el oficial retirado se encuentra en el centro de reclusión ultimando los trámites para su salida física.

La decisión judicial tiene ciertas condiciones para que el general (r) pueda dejar el Cespo, donde se encuentra recluido, debió suscribir un acta de compromiso y constituir una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este depósito judicial actúa como garantía de cumplimiento de las obligaciones impuestas por el juzgado.

El fallo establece que, durante los casi 11 años de prueba, Maza Márquez estará bajo total vigilancia judicial. Si bien la orden de libertad se emitió formalmente el pasado 27 de febrero, trámites administrativos han retrasado su salida efectiva.

El expediente Galán: ¿Por qué fue condenado el exdirector del DAS?

La condena contra Miguel Maza Márquez, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2016, se fundamentó en su rol determinante para facilitar el asesinato de Galán el 18 de agosto de 1989 en Soacha. El alto tribunal determinó que existió un “acuerdo común” entre el entonces director del DAS y las autodefensas del Magdalena Medio para debilitar el esquema de seguridad del candidato presidencial.

Lea también 🟢: Escalofriante hallazgo en occidente de Bogotá: descubren un cuerpo desmembrado en una maleta

De acuerdo con la sentencia, Maza Márquez intervino directamente en el nombramiento de Jacobo Torregrosa como jefe de escoltas, una figura que la justicia calificó como carente de idoneidad y presuntamente cooptada por los victimarios. La Corte subrayó que, sin la alteración deliberada del dispositivo de protección, el crimen no se habría consumado. Además de la muerte de Galán, el general (r) fue sentenciado por los homicidios del concejal Julio César Peñaloza y el escolta Santiago Cuervo.

Impacto judicial y el futuro de las investigaciones

La liberación de Maza Márquez ocurre en un contexto donde su nombre sigue vinculado a otros procesos de alto impacto, como lo que sería el exterminio de la Unión Patriótica (UP). La justicia estableció en su momento que, desde la dirección del DAS, el oficial no solo omitió la persecución de grupos paramilitares, sino que permitió la instrucción militar de sicarios y desvió las investigaciones iniciales para encubrir a los verdaderos responsables. Actualmente, el exoficial espera que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) procese la orden judicial para abandonar definitivamente las instalaciones de la Policía en el norte de Bogotá.