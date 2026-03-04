Capturan a sospechosos del crimen de hermanas de 15 y 17 años en Malambo luego de sufrir un accidente de transito

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a dos jóvenes señalados de ser los presuntos autores del asesinato de dos hermanas de 15 y 17 años, cuyos cuerpos fueron hallados sepultados y con impactos de bala en un lote del barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, Atlántico.

Los presuntos perpetradores son un adulto de 18 años y un adolescente de 17, estos cayeron en manos de las autoridades gracias a un giro inesperado en el caso: sufrieron un accidente de tránsito en motocicleta el pasado 26 de febrero. Después del siniestro, fueron trasladados a un centro médico en el norte de Barranquilla, recinto que se convirtió en el punto de interceptación para los investigadores, ya que desde ese momento estuvieron hospitalizados, según información local recopilada El Heraldo.

De acuerdo con la información confirmada por el diario El Tiempo, la detención del mayor de edad se materializó en la puerta del centro hospitalario justo después de que recibiera el alta médica luego de realizar las respectivas investigaciones previas. Sin embargo, el menor de edad permanece internado en el mismo recinto a la espera de una intervención quirúrgica, bajo estricta vigilancia policial mientras se oficializa su orden de captura.

El rastro digital y la presunta trampa

Durante el procedimiento en el hospital, los uniformados lograron incautar un teléfono celular que contiene información determinante para rastrear los últimos movimientos de las víctimas. La FM reveló en exclusiva que las evidencias apuntan a que las hermanas fueron engañadas y citadas a través de redes sociales por los hoy detenidos.

Esta línea investigativa coincide con los testimonios entregados a las autrodiades por la familia de las jóvenes. Los parientes han relatado que la noche del martes 17 de febrero, durante las celebraciones de Carnaval, las menores salieron de su vivienda en el barrio La Sierrita bajo la excusa de encontrarse con “un amigo” para asistir a una fiesta en el sector de Rebolo. Desde ese momento se perdió todo rastro de ellas.

Extorsión y el reclamo contra las autoridades

El expediente del caso no se limita al doble homicidio, ya que durante los 11 días de búsqueda, los familiares de las víctimas recibieron lo que serían llamadas de delincuentes que exigían el pago de 50 millones de pesos a cambio de respetarles la vida y liberarlas.

Frente a las amenazas, el núcleo familiar acudió al Gaula de la Policía. Sin embargo, hoy denuncian presunta negligencia institucional, asegurando que en las primeras etapas de la desaparición las autoridades desestimaron la gravedad de la situación, catalogando el hecho como un supuesto “autosecuestro”. Las identidades de las menores fueron ratificadas por Medicina Legal el 2 de marzo luego de la exhumación, dando paso a la judicialización de los capturados por parte de la Fiscalía.