Petro reaccionó a la captura de escolta: “La compra de votos permite que criminales se adueñen del Estado”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una clara orden a la Policía Nacional a escasos días de las elecciones legislativas, que se realizarán el próximo domingo, 8 de marzo. Esta directriz es capturar a cualquier ciudadano involucrado en la compra de votos. A través de su cuenta de X, el mandatario exigió que los detenidos por delitos contra el sufragio sean puestos de manera inmediata a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

La postura del jefe de Estado apunta a desmantelar las estructuras de corrupción electoral en las regiones. Según indicó en su publicación, la compra de votos es el mecanismo exacto que “permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”. Esta instrucción eleva la presión sobre las autoridades de control para intensificar las requisas e interceptaciones en las principales vías del país, buscando capturar a quienes desean alterar las urnas a su conveniencia.

La orden desde la Casa de Nariño implica un despliegue operativo específico para todo este calendario electoral que desde ya se siente hasta junio, todo esto es para proteger los mecanismos de participación ciudadana. Las autoridades tienen el foco en el transporte de altas sumas de dinero en efectivo que no cuenten con una justificación bancaria o comercial clara durante esta recta final de la contienda política.

El contexto: millones en efectivo y un escolta del Congreso

Esta advertencia presidencial responde directamente al reciente escándalo que sucedió en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, en donde la Policía interceptó a Luis Alfredo Acuña, escolta activo de la UNP asignado al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

El funcionario transitaba junto a un acompañante en un vehículo particular con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda de Daniel Restrepo, actual candidato conservador al Senado. Mientras Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó que el automóvil no pertenece al parque automotor de la entidad, el William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, a través de su cuenta en X confirmó la captura y dijo que frustraron la “presunta compra de votos”.

Sin embargo, el aspirante Restrepo se defendió en X. El político aseguró que el detenido no forma parte de su esquema, que el dinero incautado es de carácter personal y que portar publicidad no constituye un delito, calificando los señalamientos de “sospechas fabricadas”.

Los dos capturados en el operativo aguardan la legalización del procedimiento ante un juez de control de garantías. Hasta el momento, el secretario Lacouture no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acciones de su hombre de protección.