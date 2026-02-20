“Si venden el voto se vuelven esclavos”: el duro mensaje de Petro a damnificados de Córdoba por inundaciones

Durante su discurso en la Plaza de Bolívar este 19 de febrero por la manifestación a favor del aumento del salario mínimo, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje al Congreso y pidió a los ciudadanos que no “vendan el voto”. “Si un Congreso incumple la Constitución, los congresistas deben irse para su casa y no volver a hacer más leyes”, comenzó, para luego dirigirse hacia los damnificados por las inundaciones de Córdoba.

“A mi pueblo allá de Córdoba si me escucha, o de Bolívar o de Sucre les digo: hermanitos, hermanitas, si venden el voto los vuelven esclavos y los vuelven a condenar a la fosa común y la inundación. No le hagan ese mal a Colombia, por favor”, aseveró el mandatario, y agregó que: “si les dan plata pues se toman eso en una cerveza, o en una comida,porque va a faltar y voten libres”.

Adicionalmente, el jefe de Estado hizo referencia nuevamente a la tragedia que hoy azota al departamento de Córdoba, señalando: “Voten por sí mismos, por sí mismas, por quienes puedan representar sus intereses, y no los intereses del verdugo, del que inundó e hizo inundar las tierras fértiles del valle del Sinú”.