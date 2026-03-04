Anuncian reapertura el Parque Tayrona tras dos semanas de cierre: ¿desde cuándo puede visitarlo?

El Gobierno Nacional anunció la reapertura del Parque Tayrona después de más de dos semanas desde su cierre, el pasado 17 de febrero. La decisión se tomó tras superar las condiciones de riesgo de inseguridad que llevaron a cerrar sus puertas. Según Parque Nacionales de Colombia, se estableció una estrategia integral de atención al Parque Nacional Natural Tayrona que permitirá “garantizar la protección de la vida, la seguridad de los visitantes y los guardaparques y la reactivación ordenada del ecoturismo en esta área protegida”.

Esto también le puede interesar: Alivio al bolsillo: Gobierno ordena devolver $150.000 millones a usuarios de gas por cobros excesivos

“Estamos hablando de acciones concretas para recuperar infraestructura crítica, fortalecer la presencia institucional y garantizar que el ecoturismo en este sitio de importancia mundial se desarrolle de manera responsable”, señaló Luiz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Carabineros en el Tayrona

Una de las medidas adoptadas para la reapertura es la instalación de un fuerte de Carabineros para la presencia permanente de uniformados de la Policía en el Parque. Actualmente, dentro del espacio hay 60 policías y el número podrá aumentar a 80. Estos oficiales podrán hacer recorridos en caballo o mula, además de contar con perros antiexplosivos y antinarcóticos.

Lea también esta noticia: Terror al volante: Taxista fue apuñalada y robada en Kennedy tras recoger a pasajeros en la Terminal de Bogotá

Inversión millonaria

Igualmente, habrá una inversión de más de 1.000 millones de pesos para recuperar áreas estratégicas afectadas. Esas zonas fueron intervenidas tras un recorrido de más de cinco días en cuatro áreas críticas del parque. Aunque ya el parque estará abierto, mientras la intervención esté en curso habrá zonas con acceso restringido.

“Hoy venimos con el compromiso de fortalecer la articulación para avanzar en la estructuración de un proyecto de infraestructura, a través de Fontur, por cerca de 2.700 millones de pesos, para la reactivación del destino. La próxima semana una delegación de esta cartera estará en el territorio para revisar de manera técnica cómo avanza esa estructuración”, señaló también la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

Además, desde esta cartera anunciaron que hay un proyecto aprobado de más de 5.700 millones de pesos para promocionar los Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocación ecoturística como destinos estratégicos de turismo de naturaleza, con el fin de fortalecer su visibilidad, reconocimiento y presencia en los mercados nacionales e internacionales.