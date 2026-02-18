Parques Nacionales anuncia cierre del Tayrona por amenazas y riesgos de seguridad

A partir de este martes 17 de febrero el Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en Santa Marta, estará cerrado temporalmente, según anunció el Gobierno Nacional. Esta decisión se toma, “como medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios, y garantizar su seguridad” de acuerdo a Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Cierre se da por amenazas y bloqueos

Desde esta autoridad explicaron que a partir de una intervención institucional realizada el 11 de febrero en el sector de Cañaveral, comenzaron a presentarse situaciones riesgosas como amenazas y bloqueos. La actividad llevada a cabo por las autoridades estaba “orientada a hacer cumplir medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del área protegida, así como a apoyar actuaciones judiciales relacionadas con el uso indebido de zonas de especial importancia ecológica”.

Tras esa actuación, la misiva afirma que empezaron a circular en redes sociales mensajes con amenazas directas contra el personal del Parque y se registraron actos de intimidación en los accesos, en los que se impidió el ingreso de funcionarios y hasta se solicitó que no portaran sus uniformes.

Además, el lunes 16 de febrero se presentaron bloqueos en el ingreso de El Zaino y, luego, en otros accesos como Neguanje. Hubo reportes de cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes por estos puntos, sin las garantías establecidas por la entidad, lo que obligó al retiro del personal y “generó un escenario que impide asegurar condiciones mínimas de seguridad dentro del área protegida”.

Gobierno dice que mantendrá diálogo con comunidades

“Estas situaciones, sumadas al contexto de riesgo advertido por autoridades competentes en el territorio, hacen indispensable priorizar la protección de los derechos fundamentales y adoptar medidas que permitan restablecer plenamente el control institucional antes de reanudar la operación ecoturística”, afirma la misiva, y reitera que el ingreso al área protegida queda suspendido “mientras el Estado fortalece de manera articulada su presencia institucional en la zona”.

Adicionalmente, indicaron que mantendrán abiertos los espacios de diálogo con comunidades y actores locales para llegar a acuerdos frente a esa situación.