Alivio al bolsillo: Gobierno ordena devolver $150.000 millones a usuarios de gas por cobros excesivos

En una medida que impacta directamente la economía de millones de colombianos, el Gobierno Nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), anunció este 4 de marzo de 2026 la orden de devolver más de 150 mil millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural en todo el país.

La decisión surge tras un análisis técnico que determinó que se aplicó un incremento injustificado en el componente de transporte de las tarifas. Según el comunicado oficial, el sobrecosto se originó por un aumento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC), la cual fue elevada del 10,94% al 11,88% mediante la Resolución CREG 102 002 de 2023. Este ajuste permitió que empresas transportadoras como TGI y Promigas incrementaran sus costos, trasladándolos finalmente al usuario final.

Empresas deben recalcular cargos

Tras la interposición de recursos de reposición por parte de los distribuidores de gas, quienes buscaban evitar mayores impactos en las facturas de hogares y comercios, la CREG decidió acoger la solicitud y ordenar la reducción del WACC nuevamente al 10,94%.

Esta corrección obliga a las empresas a recalcular los cargos y, lo más importante, a reintegrar los valores cobrados en exceso desde el año 2023 hasta la fecha actual.

“Justicia tarifaria”

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien preside la CREG, fue enfático al señalar que esta medida busca garantizar la transparencia en el sector energético. “No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse”, afirmó el funcionario.

Según el comunicado, el Gobierno considera que esta acción representa una prioridad en el alivio de la carga económica de las familias, asegurando que la regulación debe estar al servicio del interés general y no de intereses particulares de las transportadoras.

¿Cómo será la devolución?

Aunque ya existe la orden formal, aún faltan los pormenores, de los cuales los usuarios no deben realizar trámites adicionales. La CREG será la encargada de definir los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas prestadoras realicen la devolución efectiva a través de los saldos en las facturas de gas.

Se espera que en las próximas semanas se conozca el calendario detallado de cómo se aplicarán estos descuentos, que beneficiarán tanto a pequeños consumidores residenciales como a establecimientos comerciales en todo el territorio nacional.

Esta nota fue realizada por una inteligencia artificial bajo la supervisión de una periodista.