¿Se perdió la Luna de Sangre? Estos son los eventos astronómicos que podrá ver en Colombia este 2026

Si las nubes o el sueño le impidieron ver el eclipse lunar de este 3 de marzo, no se desanime. El calendario astronómico de 2026 apenas comienza y el cielo colombiano tiene preparados varios eventos imperdibles, incluyendo conjunciones planetarias y lluvias de estrellas.

Tome nota y programe sus alarmas para las siguientes fechas:

Conjunción Venus-Saturno (8 de marzo)

A solo cinco días del eclipse, dos planetas estarán tan cerca que podrán verse brillando juntos en el cielo. Se trata de Venus (el objeto más brillante después de la Luna) y Saturno, que se acercarán visualmente a menos de un grado de distancia. Para verlos mire hacia el horizonte justo después del atardecer. Parecerán dos estrellas muy brillantes casi pegadas.

Equinoccio de marzo (20 de marzo)

Es el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste. En Colombia, esto marca el inicio oficial de la temporada en la que los días y las noches tienen casi la misma duración. Es un día clave para visitar planetarios y centros de ciencia, pues se organizan distintas actividades alrededor de esta importante fecha astronómica.

Cometa C/2025 R3 (Abril 2026)

Se espera que este sea el cometa más brillante del año. Durante el mes de abril, los aficionados a la astronomía podrán intentar localizarlo con binoculares y telescopios (y quizás a simple vista si las condiciones son ideales) hacia el oeste tras el atardecer.

Luna Azul (31 de mayo)

No, la Luna no se pondrá de color azul. Se llama así a la segunda luna llena que ocurre en un mismo mes. Es un fenómeno estadístico curioso que ocurre aproximadamente cada dos años y medio y permitirá observar el estado más luminoso del satélite de la Tierra dos veces en menos de 30 días.

Lluvia de Estrellas Perseidas (12 y 13 de agosto)

Es considerada la mejor lluvia de meteoros del año. En 2026, las condiciones serán excelentes porque la Luna no interferirá con su brillo, así que podrá apreciarse el evento en la noche entre el 12 y el 13 de agosto con mucha claridad. Agéndese, porque se podrán ver hasta 60 meteoros por hora cruzando el cielo.

Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto)

Si se quedó con ganas de más eclipses, en agosto habrá otro que se verá desde Colombia. Aunque no es el eclipse solar de ese mes que podrá apreciarse desde Europa, sí habra otro eclipse lunar. La Tierra cubrirá cerca del 93% de la Luna, ofreciendo un espectáculo visual muy potente que será visible en toda Colombia.

Vale aclarar que, en este caso, la luna no se pondrá roja, pero seguirá adquiriendo un aspecto inusual que vale la pena observar.

Esta noticia fue realizada por una inteligencia artificial bajo la supervisión y edición de una periodista.