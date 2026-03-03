Prepárese para la “luna de sangre” del 3 de marzo: ¿a qué hora ver este increible fenómeno desde Colombia?

Este martes 3 de marzo de 2026, el cielo colombiano será testigo de, un eclipse lunar total, popularmente conocido como “Luna de Sangre”. Durante este fenómeno, uno de los eventos astronómicos más esperados del año, el satélite natural de la tierra abandonará su brillo blanco habitual para teñirse de un enigmático tono rojo cobrizo.

Si no quiere perderse este espectáculo (que no se repetirá con esta magnitud hasta 2028), aquí le contamos los horarios exactos y recomendaciones para verlo en el país.

¿A qué hora empieza el eclipse en Colombia?

Para disfrutarlo habrá que madrugar, pues el eclipse ocurrirá durante la madrugada y el amanecer del martes. Estos son los momentos clave según la Red de Astronomía de Colombia y datos de la NASA:

3:44 a. m. – Inicio de la fase penumbral: La Luna empieza a entrar en la sombra externa de la Tierra. El cambio es sutil, casi imperceptible a simple vista.

4:50 a. m. – Inicio del eclipse parcial: Se empieza a ver una “mordedura” oscura sobre el disco lunar. Es el momento ideal para empezar a observar.

5:57 a. m. a 6:04 a. m. – Punto máximo de observación: Este es el “clímax” para los observadores en Colombia. La Luna estará en su punto más profundo dentro de la sombra terrestre justo antes de ocultarse por el horizonte.

6:04 a. m. – Inicio de la totalidad: La Luna se sumerge completamente en la umbra y adquiere el tono rojizo.

Debido a que a esa hora ya empieza a salir el sol, la visibilidad de la fase total será breve en Colombia, ya que la Luna se ocultará por el occidente (oeste) mientras el cielo se aclara.

¿Por qué se pone roja la Luna?

Este efecto se conoce como Dispersión de Rayleigh. La atmósfera de la Tierra actúa como un lente que desvía la luz roja del Sol hacia el interior de su sombra y la proyecta sobre la Luna. Es, literalmente, el reflejo de todos los amaneceres y atardeceres del mundo ocurriendo al mismo tiempo sobre la superficie lunar.

Consejos para una mejor experiencia

Para disfrutar de la observación de la “luna de sangre”, es recomendable buscar un lugar con el horizonte occidental despejado, sin edificios altos ni montañas que tapen la vista, ya que la Luna estará “bajando” hacia ese punto.

A diferencia de los eclipses solares, los lunares son 100% seguros para la vista, así que no necesita filtros ni gafas especiales, aunque sí es recomendable usar binoculares para apreciar mejor los cráteres del astro y el cambio de color.

Si quiere conocer la posición exacta de la luna y estar preparado para cuando alcance la totalidad, puede usar aplicaciones como Stellarium o SkySafari para localizar el punto en el que se encuentra el satélite desde su propia ubicación.

Por último, recuerde que si planea tomar fotos la falta de luz durante el eclipse hará que las fotos salgan movidas si usa su celular apoyado solo en la mano, por lo que es recomendable usar un trípode.

Esta nota fue realizada por una inteligencia artifical bajo la supervisión y edición de una periodista.