Marta Lucía Ramírez salió en defensa de Andrés Pastrana tras carta de periodistas por escándalo Epstein

En los últimos días se ha difundido ampliamente una carta firmada por 35 periodistas, escritoras, abogadas y funcionarias públicas en contra del ‘pacto de silencio’ frente a las menciones del expresidente Andrés Pastrana en los archivos del pedófilo y explotador sexual estadounidense Jeffrey Epstein. En algunos de estos documentos aparece el exmandatario mencionado en fotos y correos, incluso uno donde se habla que se movilizó en helicóptero en Colombia con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, y le permitió apuntar a guerrilleros desde las alturas.

En la misiva, firmada por personalidades como Piedad bonnett, Jineth Bedoya, Laila Abu Shihab, Melba Escobar, Ana Cristina Restrepo, Carol Ann Figueroa, Mabel Lara, entre muchas otras, señalan que “cualquier persona que hubiese sostenido un vínculo probado, confesado y ahora público con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell tiene la obligación de dar las explicaciones suficientes a la ciudadanía”.

Pese al apoyo que ha recibido el documento, ciertas personas han manifestado su apoyo al exjefe de Estado, entre ellas la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

La respuesta de Pastrana

Poco después de que se hiciera público el comunicado, Pastrana realizó una publicación en redes sociales afirmando: “He dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial. Sobraba decirlo, dicen mi familia y quienes me conocen. He reiterado una y otra vez que nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla. La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de estado”.

“Nos honra su amistad”

A esto, y en medio de las críticas que siguieron a su nueva respuesta, Marta Lucía Ramírez se pronunció a favor del expresidente e hizo un llamado a confiar en él: “Colombianos: Conocemos a Andrés Pastrana y trabajamos con él como parte de su gobierno. Más allá de las responsabilidades institucionales que compartimos, nos honra su amistad y el privilegio de haber conocido de cerca el hogar que construyó con Nora...”.