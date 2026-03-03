“Pronto conocerán la respuesta”: La tajante advertencia de Trump tras ataque a embajada de EE. UU.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que habrá respuesta de su país por el ataque con drones a su sede diplomática en Riad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció ante el ataque con drones a la embajada de su país en Riad, Arabia Saudita en la madrugada del 3 de marzo (hora local). Tal ataque, que causó un fuerte incendio, llevó al mandatario a anunciar represalias en medio de la escalada ofensiva con Irán tras los bombardeos conjuntos de EE. UU. e Israel contra este país, que hasta el sábado estuvo dirigido por el ayatolá Ali Jamenei.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa saudí: “la embajada estadounidense en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio”.

La dura afirmación de Trump

En respuesta a este ataque, atribuido a Irán, el mandatario norteamericano aseguró en una llamada con el medio NewsNation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque contra su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”. Esta afirmación también se da poco despues de que seis soldados norteamericanos murieran tras un ataque directo de Irán contra un centro de operaciones improvisado en Kuwait.

Además, la periodista que lo entrevistó, Kellie Meyer, informó que según el presidente solo se desplegarían tropas en el terreno de ser necesario, pero que no cree que lo sea.