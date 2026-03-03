Última hora: se incendia embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita por ataque con drones atribuido a Irán

Un voraz incendio en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita se desecadenó en horas de la madruga del martes 3 de marzo (horario de Arabia Saudita) y aumentó la alerta por las ofensivas en Oriente Medio en medio de la escalada con Irán. La cadena de noticias CNN asegura que la conflagración fue causada por el ataque de dos drones vinculado, presuntamente, a Irán.

El hecho, del cual no se reportan heridos, provocó un “incendio limitado y daños menores al edificio”, según un portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

Aumenta la tensión en la región

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes, 2 de marzo, el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel.

Así, 10 drones atacaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, e Irán dirigió otro ataque contra «uno de los puntos de concentración» de los estadounidenses en Dubái, esperando que haya causado muertos, según afirma el comunicado.

Además, la televisión iraní publicó imágenes de otros supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y contra Tel Aviv, en el marco de una operación que Teherán ha bautizado ‘Promesa Verdadera 4’.

El Ministro de Defensa de Kuwait anunció que se han detectado 178 misiles balísticos y 384 drones desde el inicio del conflicto, que han causado heridas a 27 militares.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que sus defensas aéreas están repeliendo ataques de misiles balísticos iraníes.