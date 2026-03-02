Irán dijo que atacó la oficina de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí

Los Guardianes de la Revolución iraníes lanzaron una ofensiva con misiles que tenía como objetivo la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y la sede del comandante de la Fuerza Aérea israelí. El ataque ocurrió en simultáneo con un golpe para las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, en este tres cazas F-15E Strike Eagle fueron derribados por fuego amigo de las defensas antiaéreas de Kuwait, en medio de la escalada militar conocida como Operación Furia Épica.

La confirmación de la ofensiva contra el núcleo del gobierno en Tel Aviv llegó a través del brazo ideológico de la república islámica. En un comunicado difundido por la agencia Fars y recopilado por la agencia EFE, el ejército iraní atribuyó el lanzamiento de los misiles a una respuesta directa contra lo que denominan el “régimen sionista”. Sin embargo, no se conoce en totalidad esta ofensiva y si pudo afectar al primer ministro de Israel.

Las fuerzas de Teherán especificaron que las instalaciones del jefe de Estado y del comandante aéreo fueron los objetivos principales, marcando una selección de blancos estrictamente políticos y militares de alto nivel en respuesta a los ataques conjuntos ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

El pánico civil: cristales y escombros

Lejos de los despachos gubernamentales, el impacto de las interceptaciones de misiles alteró la vida de los civiles de ambas partes, tanto iraníes como israelíes. En la ciudad de Beersheva, la caída de fragmentos de munición y proyectiles destruyó vías y viviendas.

El servicio de emergencias Magen David Adom reportó 15 heridos. Dvir Ben Zeev, paramédico desplazado a la zona cero, describió una escena de caos urbano. “Al llegar, vimos una calle destrozada y con daños en las fachadas. Los residentes acudieron a nosotros asustados”, relató.

Los equipos médicos establecieron un punto de concentración rápido en el lugar para clasificar a las víctimas. Un hombre de 35 años requirió atención por heridas moderadas, mientras que otras 14 personas sufrieron cortes leves causados por el estallido de vidrios. Todos los afectados fueron evacuados de urgencia al Hospital de Soroka.

Sin embargo, el territorio de irán también ha sido fuertemente afectado, la cifra de víctimas mortales en Irán ascendió a al menos 555 personas como consecuencia de las ofensivas conjuntas ejecutadas por Israel y Estados Unidos. Así lo confirmó la Media Luna Roja mediante su canal de Telegram, donde la organización humanitaria detalló que más de 130 ciudades han sufrido graves afectaciones por estos operativos militares, a los cuales la entidad calificó textualmente de “ataques terroristas sionistas-estadounidenses”.

El error táctico de Kuwait con los F-15 de Estados Unidos

En paralelo a los bombardeos en territorio israelí e iraní, el Comando Central del Ejército de EE. UU. confirmó la pérdida de tres de sus aeronaves de combate, desmintiendo la versión de los medios iraníes que se adjudicaban del presunto derribo.

La caída de los aviones se produjo por un error de identificación de las defensas aéreas de Kuwait. Según detalló el Comando Central, el cielo de la región se encontraba saturado por un combate activo que incluía el cruce de drones, misiles balísticos y aeronaves iraníes. En esa posible confusión de señales, las baterías kuwaitíes dispararon contra sus aliados.

Los pilotos de los tres cazas estadounidenses lograron salir a tiempo antes de que las naves se estrellaran. Las autoridades militares reportaron que los tripulantes fueron rescatados con vida y se encuentran en condición estable, en lo que representa uno de los fallos de coordinación más graves en el marco de la actual ofensiva.