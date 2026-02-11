Abelardo de la Espriella hizo fuerte comentario que incomodó a periodistas de Blu Radio

En la mañana de este miércoles 11 de febrero el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella dio una entrevista en la cual se refirió a algunas de sus propuestas, los señalamientos que le ha hecho el presidente Gustavo Petro y los símbolos que ha usado durante su campaña. En el espacio, hizo un fuerte comentario que incomodó a los periodistas.

En la entrevista de la emisora Blu Radio, De la Espriella indicó que el presidente Gustavo Petro ha defendido en múltiples ocasiones a Iván Cepeda y señaló que lo considera como un “heredero” del actual gobierno.

“Petro se posiciona como el jefe de debate de Cepeda y no dejan que le salga al Tigre. Saben que si Cepeda le sale al ‘Tigre’ va a saber lo duro que muerde el ‘Tigre’”, sostuvo De la Espriella.

Néstor Morales, el director del programa Mañanas Blu de Blu Radio, le señaló a De la Espriella que estaba sorprendido por la cantidad de figuras animales que se habían empezado a utilizar en la política colombiana.

“Estoy aterrado. ¿En qué momento nos metimos en este zoológico? Porque el presidente habla del jaguar y usted le habla del tigre", comentó Morales.

En respuesta, Abelardo de la Espriella indicó que considera a Iván Cepeda como una hiena. Y luego señaló que este tipo de símbolos surgen de la ciudadanía.

“Lo mío no es un invento. La gente empezó a decir en las redes incluso antes de que yo anunciara mi candidatura: ‘De la Espriella es el tigre’. Cuando vieron que el costeño asumió la simbología del tigre, entonces empieza el señor presidente a decir que era el jaguar. Y la doctora María Fernanda Cabal salió a decir que era la leona. Hay gente que dice que Cepeda es una hiena. Ahí vamos. Después de que no aparezca una zorra, hermano, todo está bien”, sostuvo De la Espriella.

De la Espriella volvió a referirse a su relación con Vicky Dávila

El comentario final del precandidato generó incomodidad en la cabina de Blu Radio.

“Le sugiero que no se meta por ahí”, le dijo Néstor Morales. Y luego le preguntó qué vendría siendo Vicky Dávila para De la Espriella.

“Vicky es una mujer correcta, decente y honesta. Yo nunca he peleado con ella. La única guerra que se gana oyendo es la guerra contra las mujeres”, concluyó el abogado.