Roy Barreras les propuso a la suegra de Benedetti y a dos famosas periodistas ser su fórmula vicepresidencial

A cinco días de las elecciones del 8 de marzo, el precandidato presidencial y exsenador Roy Barreras intentó sorprender a la opinión pública y propuso cuatro nombres de mujeres para ser su eventual fórmula vicepresidencial.

El exsenador sostuvo que si no logra que el actual presidente Gustavo Petro se convierta en su fórmula vicepresidencial, pensará en otros nombres.

“En el caso de que @petrogustavo no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos 4 nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide”, sostuvo el exsenador en su cuenta oficial en la red social X.

Entre otras cosas, hizo una encuesta en la cual están cuatro figuras públicas: la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez, la periodista María Jimena Duzán, la periodista Patricia Lara y Adelina Covo, suegra del actual ministro del Interior, Armando Benedetti.

Vale decir, sin embargo, que María Jimena Duzán decidió no acompañar a Roy Barreras en su iniciativa.

“El periodismo es lo que me inspira y me motiva a seguir construyendo una democracia más justa y un mejor país. En momentos en que este oficio atraviesa por una de sus crisis más profundas, más creo en la necesidad de un periodismo independiente, escrutador del poder. Ese es el periodismo que intento hacer en mis investigaciones, en mis columnas y en mi podcast de A Fondo. Por esa convicción profunda, debo declinar tu sorpresiva oferta”, sostuvo Duzán.

Una posición similar expresó la periodista Patricia Lara, fundadora de la revista Cambio. “Agradezco su oferta, apreciado Roy Barreras, pero no puedo aceptarla porque tengo sobre mis hombros la tarea inmensa de lograr que Cambio se consolide como un medio independiente de grupos políticos y económicos. Y ambas cosas son incompatibles”, puntualizó Lara.

Mientras tanto, la senadora Gloria Flórez no se ha pronunciado sobre la propuesta.

Benedetti se distanció de las posiciones políticas de su suegra

Como dato curioso, Adelina Covo ya había manifestado su apoyo al exsenador Roy Barreras, lo que provocó múltiples especulaciones sobre un posible apoyo de Benedetti a su excompañero en el Gobierno Petro y en el Partido de la U.

El ministro del Interior, sin embargo, negó cualquier apoyo político, pues es funcionario público y no se le permite participar en este tipo de asuntos.

“Yo no voy a votar en ninguna consulta. No voy a reclamar ese tarjetón. Ya el presidente dijo que no votaría ninguna consulta y yo también seguiré esa decisión”, manifestó el ministro Bendetti.