Israel responde a bombardeo en Tel Aviv y ataca edificio donde se estaba eligiendo el nuevo líder supremo de Irán

Los bombardeos en Medio Oriente continúan y la respuesta de Israel al ataque en Tel Aviv no se hizo esperar. Desde Irán confirman el bombardeo de varios objetivos en Teherán, entre ellos el aeropuerto y el edificio en donde se realizaba la elección del nuevo líder supremo de Irán. Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei los 88 miembros del consejo iraní son los encargados de hacer la elección del nuevo líder, pero no se ha confirmado si estaban al interior del edificio cuando fue alcanzado por varios misiles.

Le puede interesar: La JEP revela que identificaron más de 18.000 víctimas de reclutamiento de menores por las FARC

La agencia de noticias iraní Tasnim fue de las primeras en reportar el bombardeo al edificio de la Asamblea de Expertos en Qom, al sur de Teherán. Junto a esto, en redes sociales se compartieron fotografías del antes y después del bombardeo, mostrando que la destrucción del edificio fue total.

En este lugar los 88 miembros del consejo estaban citados para realizar la votación con la que se elegiría un nuevo líder supremo en Irán, pero no se ha confirmado si al momento de realizar el ataque estas personas estaban o no al interior del edificio.

Por su parte, la periodista Emily Schrader, quien reporta para medios internacionales desde Irán, aseguró en su cuenta de X que los 88 miembros del consejo estaban al interior del edificio y se encontraban en plena votación cuando sucedió el bombardeo.

En contra parte, desde la agencia EFE aseguran que estas personas no estaban en el lugar cuando se realizó el bombardeo. Este cruce de información genera un panorama de incertidumbre en medio de ataques cruzados entre ambas naciones.

El mundo está a la espera de la confirmación de las víctimas de este bombardeo y de los de más que sucedieron en Teherán a manos de Israel. Se ha confirmado que varios aeropuertos también fueron blanco de ataques e inclusive una aeronave fue alcanzada por los misiles.

Más temprano en la mañana Irán había atacado a Tel Aviv

El nuevo bombardeo iraní impactó la zona metropolitana de Tel Aviv y según se ha podido conocer fue realizado con misiles balísticos lanzados desde suelo iraní. Las defensas aéreas de Israel, conocidas como el escudo de hierro, nuevamente se mostraron incapaces de detener el ataque aéreo y se teme que la mayor cantidad de víctimas sean civiles.

Ahora bien, las redes sociales han reaccionado asombradas por el poder destructivo de que tiene Irán y la capacidad con la que más de 10 misiles balísticos impactan en segundos el mismo objetivo con total precisión, inclusive evadiendo el escudo de hierro de Israel, que ha demostrado ser ineficaz ante los recientes ataques aéreos en Israel.

También puede leer: Cayó escolta de reconocido congresista con 145 millones en efectivo y propaganda política a días de las elecciones