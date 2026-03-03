Cayó escolta de reconocido congresista con 145 millones en efectivo y propaganda política a días de las elecciones

Luis Alfredo Acuña, miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira. Las autoridades lo interceptaron mientras se movilizaba con 145 millones de pesos colombianos en efectivo, esta suma compartía espacio en el vehículo con material publicitario de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador.

El hecho, fue revelado en el programa 6AM W de Caracol Radio, esto materializa las alertas sobre la inyección de dineros no justificados a solo cinco días de los comicios legislativos. La detención se dio en medio de un operativo de control orientado específicamente a neutralizar las redes de compra de votos que operan en la región Caribe durante la recta final de la contienda democrática.

El vehículo, el dinero y los vínculos en el Congreso

Acuña transitaba por las vías de La Guajira a bordo de una Toyota Corolla. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, validó la información de la captura y aclaró públicamente que el automotor involucrado no forma parte del parque automotor de la entidad. Sin embargo, confirmó que el detenido sí se encuentra activo en la nómina institucional.

Los detalles tácticos del operativo fueron confirmados por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, a través de su cuenta en X. Asimismo, el reporte policial actualizó el saldo del operativo, confirmando la captura de una segunda persona que acompañaba al escolta de la UNP y que también deberá responder ante la justicia por delitos electorales.

El hallazgo trasciende por el porte del dinero y por las conexiones de la propaganda incautada. Según los datos aportados por la investigación de Caracol Radio, el secretario Lacouture, el senador Trujillo y el aspirante Restrepo militan dentro de la misma estructura política del conservadurismo, un detalle que ahora está bajo la lupa de los entes de control.

Cerco judicial contra el fraude sufragante

La interceptación en plena carretera responde a una directriz clara del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a las fuerzas del orden intensificar las operaciones para desmantelar cualquier ilícito electoral. Este municipio guajiro se encuentra bajo estricta vigilancia debido a sus antecedentes históricos de riesgo en las urnas.

El escolta capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, un juez de control de garantías deberá legalizar el procedimiento y evaluar la imputación de cargos por delitos contra los mecanismos de participación democrática. Por su parte, los investigadores se centran en rastrear los 145 millones de pesos incautados para determinar si provienen del sector público o de financiación irregular, mientras se espera un pronunciamiento oficial desde la Secretaría General de la Cámara de Representantes sobre las acciones de su funcionario.

Hasta el momento ninguno de los funcionarios se ha pronunciado, sin embargo el candidato al Senado Daniel Restrepo, después que se destapara este suceso por medio de su cuenta de X afirmo que “Cuando no pueden debatir propuestas, fabrican sospechas. Un escolta que no hace parte de mi campaña, ni de mi esquema de seguridad, fue retenido con dinero personal y publicidad política, algo que NO está prohibido por la ley. Insinuar un delito sin pruebas es irresponsable. Yo sigo en campaña con la frente en alto, honestidad y compromiso”. Hasta el momento espera la respuesta y pronunciamento de Jaime Luis Lacouture.