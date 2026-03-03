Impresionantes imágenes del nuevo bombardeo iraní en Israel: más de 10 misiles impactaron Tel Aviv en segundos

La tensión en Medio Oriente sigue creciendo tras el nuevo bombardeo de Irán en Tel Aviv, una de las ciudades más importantes de Israel. Las imágenes del ataque se han viralizado rápidamente en redes sociales y dan fe de la magnitud de la tensión que se vive en esta región del mundo y la magnitud de la guerra que libran ambos países.

El nuevo bombardeo impactó la zona metropolitana de Tel Aviv y según se ha podido conocer fue realizado con misiles balísticos lanzados desde suelo iraní. Las defensas aéreas de Israel, conocidas como el escudo de hierro, nuevamente se mostraron incapaces de detener el ataque aéreo y se teme que la mayor cantidad de víctimas sean civiles.

Ahora bien, las redes sociales han reaccionado asombradas por el poder destructivo de que tiene Irán y la capacidad con la que más de 10 misiles balísticos impactan en segundos el mismo objetivo con total precisión, inclusive evadiendo el escudo de hierro de Israel, que ha demostrado ser ineficaz ante los recientes ataques aéreos en Israel.

Entre tanto, la comunidad internacional no ha anunciado algún tipo de intervención para desescalar el conflicto, al cual ya se unió Hezbolá. El grupo libanés ratificó su alianza militar con Irán y también ha realizado ataques aéreos con drones al norte de Israel, sumando una nueva pieza a este rompecabezas bélico.

Finalmente, aún no hay un reporte oficial de heridos o fallecidos en Tel Aviv a causa del nuevo bombardeo. Tampoco se ha entregado un reporte de daños a estructuras, viviendas y edificios tras el ataque de Irán.

Así mismo, se espera una respuesta de igual o mayor magnitud por parte de las fuerzas armadas de Israel, quienes en días pasados aseguraron que los ataques de Irán serían respondidos con contundencia y en la misma medida que sean recibidios.