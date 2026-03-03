La JEP revela que identificaron más de 18.000 víctimas de reclutamiento de menores por las FARC

Los disidentes de las Farc habrían estado detrás de un vil atentado en el Cauca. (imagen de referencia). Foto: AP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha alcanzado un hito determinante en la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. Tras años de investigaciones técnicas y testimonios desgarradores, el tribunal de paz ha puesto cifras y relatos a una de las heridas más profundas del país: el reclutamiento y la violencia sistemática contra niños, niñas y adolescentes por parte de las extintas Farc-EP.

Cifras que estremecen: Más de 18.000 vidas marcadas

La investigación, liderada por la magistrada Lily Rueda, ha logrado consolidar un registro histórico que identifica a 18.677 víctimas únicas de reclutamiento forzado entre 1971 y 2016. Este “universo de horror” no es una cifra al azar; es el resultado de un cruce riguroso de bases de datos oficiales y no oficiales procesadas por equipos interdisciplinarios.

Actualmente, el proceso cuenta con la participación activa de más de 11.000 víctimas, divididas entre relatos individuales y colectivos étnicos (indígenas y afrocolombianos), quienes buscan que sus historias no queden en el olvido.

Patrones de violencia: Más allá del fusil

Lo que hace que este avance de la JEP sea particularmente relevante para Google Discover y la opinión pública es la identificación de patrones de conducta. No se trató solo de llevarse a los niños a la guerra; la JEP ha documentado crímenes de guerra que incluyen:

Esclavitud sexual y abortos forzados: Prácticas sistemáticas para controlar el cuerpo de las menores.

Prácticas sistemáticas para controlar el cuerpo de las menores. Violencia por orientación sexual: Castigos ejemplarizantes contra quienes no encajaban en los estándares de la guerrilla.

Castigos ejemplarizantes contra quienes no encajaban en los estándares de la guerrilla. Trato degradante: Relatos de niñas obligadas a desfilar en ropa interior ante comandantes previo a ser abusadas.

“Estas violencias, muchas veces invisibilizadas, fueron documentadas mediante metodologías especiales que permitieron a las víctimas relatar experiencias de antes, durante y después del reclutamiento”, señaló la magistrada Rueda.

El camino al perdón: ¿Habrá justicia real?

El proceso entra ahora en una fase crítica de justicia restaurativa. Los integrantes del último secretariado de las Farc han comenzado a enviar cartas y videos solicitando perdón formal por crímenes que incluyen tortura y abuso sexual.

Es importante destacar que, bajo el marco del Acuerdo de Paz, estos crímenes graves no son amnistiables. No existe un “perdón judicial” que borre la responsabilidad penal; lo que sigue es un diálogo restaurativo cara a cara entre víctimas y victimarios. Si estos encuentros son satisfactorios, se procederá a las audiencias de reconocimiento, donde se impondrán sanciones que obliguen a los responsables a reparar el daño causado de manera tangible.

Este punto de inflexión no solo busca cerrar capítulos de dolor, sino sentar un precedente sobre la protección de la infancia en contextos de guerra, asegurando que la verdad, por dolorosa que sea, sea el primer paso hacia la sanación nacional.