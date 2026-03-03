Petro revivió video de atentado en su contra luego de fuerte choque con el gobernador de Antioquia por temas de seguridad

La tensión entre la Casa de Nariño y la Gobernación de Antioquia escaló en esta semana por el presunto atentado en Hidroituango por disidencias de las Frac. El presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para revivir el episodio del ataque a su caravana en Cúcuta durante la campaña de 2018, como respuesta directa a los cuestionamientos del gobernador Andrés Julián Rendón sobre la seguridad en Central Hidroeléctrica.

El conflicto escaló luego de que Petro afirmara que “no hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango”, evento que motivó la respuesta de Rendón y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a una reunión en la zona. Ante esto, el presidente utilizó su propia experiencia como víctima para cuestionar la veracidad de las preocupaciones de sus opositores.

El contraataque de Petro: “Análisis forense demostró disparos”

La publicación del video de 2018 por parte de Petro busca establecer en esta discusión. Al ser recriminado por el gobernador Rendón bajo la premisa de que “la seguridad no se relativiza”, el presidente contestó reviviendo el ataque a su caravana, asegurando que en su momento el Estado, encabezado en ese momento por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, intentó pasar por alto un posible intento de asesinato real.

“Análisis independiente forense demostró a través del análisis de las ondas sonoras que había disparos de armas automáticas”, sostuvo Petro, enfatizando que, a diferencia de las alertas actuales en Antioquia que él considera infundadas, su caso fue una “emboscada organizada por la mafia” que nunca fue investigada con rigor.

“Usted minimizó el riesgo”: La dura réplica de Andrés Julián Rendón

El origen del malestar del gobernador Rendón nació en lo que él denomina una “contemporización con criminales”. Para el mandatario departamental, el hecho de que el presidente ponga en duda las alertas de seguridad de las autoridades locales es un “mal precedente” que expone a los funcionarios.

“¿Se enteró del helicóptero atacado con dron hace un par de días en Bolívar?”, cuestionó Rendón, acusando directamente a Petro de ignorar las amenazas que enfrentan los uniformados y mandatarios mientras se ofrecen garantías a “gestores de paz”. Con la frase “Usted minimizó el riesgo”, Rendón ‘provocó’ que este último recurriera al video de Cúcuta para intentar ‘demostrar’ quién ha sido el verdadero afectado por lo que sería negligencia estatal en seguridad.