¿Cuáles son los delitos electorales más denunciados? Consecuencias y castigos penales por incurrirlos

El 2026 se perfila como un año determinante para el rumbo político del país. Colombia acudirá a las urnas en dos ocasiones: primero para elegir el nuevo Congreso de la República y posteriormente para definir al próximo presidente. En medio de este calendario decisivo, comienzan a encenderse las alertas frente a posibles delitos electorales y riesgos que podrían afectar el desarrollo de las jornadas democráticas.

A pocos días del inicio de las primeras etapas del proceso electoral, distintas autoridades han advertido sobre prácticas irregulares que históricamente han empañado las elecciones en el país. A este panorama se suman las preocupaciones por eventuales hechos de violencia asociados a la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones, así como el persistente fenómeno del abstencionismo, que continúa siendo uno de los mayores desafíos de la democracia colombiana.

Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se dieron a conocer cuáles son los delitos electorales más denunciados en el país. Entre ellos figuran la compra de votos, la trashumancia electoral (inscripción irregular de cédulas), la constreñimiento al elector y la retención ilegal de la cédula.

Compra de votos:

La compra de votos es un delito electoral que consiste en ofrecer, prometer o entregar dinero, bienes, servicios o cualquier tipo de beneficio a una persona a cambio de que vote por un candidato, partido o movimiento político específico, o incluso para que se abstenga de votar.

Esta práctica vulnera el principio del voto libre y secreto, ya que condiciona la voluntad del elector mediante incentivos indebidos. La compra de votos puede presentarse de distintas formas: entrega directa de dinero en efectivo, mercados o materiales de construcción, promesas de empleo, contratos, ayudas sociales, entre otros beneficios.

¿Cuál es la sanción legal en Colombia?

En Colombia, la compra de votos está tipificada en el Código Penal como corrupción al sufragante. De acuerdo con la ley, quien incurra en este delito puede enfrentar:

Pena de prisión , que puede oscilar entre cuatro (4) y ocho (8) años, dependiendo de las circunstancias del caso.

, que puede oscilar entre cuatro (4) y ocho (8) años, dependiendo de las circunstancias del caso. Multa económica , que puede alcanzar varios salarios mínimos legales mensuales vigentes.

, que puede alcanzar varios salarios mínimos legales mensuales vigentes. Inhabilidad para ejercer cargos públicos, en caso de que el responsable sea un servidor público o candidato.

Trashumancia electoral:

La trashumancia electoral es una práctica ilegal que consiste en inscribir la cédula de ciudadanía en un municipio o localidad diferente al lugar donde la persona realmente reside, con el fin de influir de manera indebida en los resultados de una elección.

En términos sencillos, ocurre cuando ciudadanos trasladan su puesto de votación a otra zona sin vivir allí, generalmente motivados por intereses políticos o económicos. Esta conducta busca alterar el censo electoral de un territorio específico para favorecer a determinado candidato o grupo político.

¿Cuál es la sanción legal de este delito?

Pena de prisión, que puede ir aproximadamente entre cuatro (4) y nueve (9) años , según la gravedad del caso.

, según la gravedad del caso. Multas económicas.

económicas. Posibles investigaciones disciplinarias si están involucrados funcionarios públicos.

Constreñimiento al elector:

El constreñimiento al elector es un delito electoral que ocurre cuando una persona obliga, presiona o amenaza a otra para que vote por determinado candidato, partido o movimiento político, o para que se abstenga de votar.

¿Cuál es la sanción en Colombia?

En Colombia, el constreñimiento al sufragante está tipificado en el Código Penal. Quien incurra en este delito puede enfrentar:

Penas de prisión , que pueden oscilar entre cuatro (4) y ocho (8) años, dependiendo de las circunstancias.

, que pueden oscilar entre cuatro (4) y ocho (8) años, dependiendo de las circunstancias. Multas económicas.

Inhabilidad para ejercer cargos públicos, en caso de que el responsable sea servidor público.

¿Qué es la retención ilegal de la cédula?

La retención ilegal de la cédula es una conducta que ocurre cuando una persona, autoridad o particular se apropia, guarda o impide que otro ciudadano tenga acceso a su documento de identidad sin justificación legal. En el contexto electoral, esta práctica suele utilizarse para evitar que alguien ejerza su derecho al voto o para presionarlo políticamente.

Las sanciones pueden incluir penas de prisión, multas económicas e inhabilidades, especialmente si el responsable es un servidor público.