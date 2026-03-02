Funcionaria de TransMilenio terminó con fuertes quemaduras químicas por impedir que se colaran

Una funcionaria de seguridad de TransMilenio, de aproximadamente 30 años, sufrió graves quemaduras en su rostro luego de que una usuaria le arrojara una sustancia química en la estación San Mateo, ubicada en Soacha. El ataque se desencadenó de forma repentina cuando la trabajadora bloqueó el paso de la mujer, quien pretendía evadir los torniquetes de acceso y le solicitó el pago del pasaje.

Lea también 🟢: Contraloría lanzó fuerte advertencia por idea de eliminar diques en plena crisis por lluvias

La presunta agresora, de 21 años, fue detenida por los uniformados que estaban realizando los operativos de control anticolados en la zona. Luego de recibir el impacto de lo que sería un líquido, la trabajadora fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano. El equipo médico trató las lesiones cutáneas y, luego de estabilizarla y confirmar que el daño no comprometió órganos vitales a largo plazo, fue dada de alta horas después para continuar su recuperación en casa.

¿Qué sustancia se utilizó y cuál es el futuro legal de la agresora?

El componente exacto del líquido lanzado permanece bajo estricto análisis en los laboratorios forenses de la Policía Nacional. No obstante, los reportes preliminares de la investigación citados mencionados por CityTv indican que las quemaduras corresponden a la acción directa de un compuesto químico fuerte.

Después de materializar la captura, la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías. El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, confirmó en declaraciones compartidas por Citytv que la justicia avaló el procedimiento y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la procesada. La Fiscalía avanza en la imputación por el delito de lesiones personales con agentes químicos, un cargo que endurece las penas en Colombia por los graves daños e incidentes que este tipo de sustancias han causado.

Alerta operativa: ¿la evasión del pasaje desata violencia sistemática?

Este ataque expone una crisis de seguridad laboral en las líneas troncales. Los empleados encargados de regular los accesos, especialmente en la hora pico de la mañana, se han convertido en el blanco principal de los evasores violentos. Los datos registrados por Citytv muestran que, apenas en lo corrido de 2026, ya se contabilizan más de 100 agresiones físicas e intimidaciones contra el personal de vigilancia del sistema en Bogotá y sus conexiones.

🔴 Le puede interesar 🔴: Fatal accidente: bus que viajaba de Bucaramanga a Yopal rodó por un abismo en la vía La Soberanía

Para contrarrestar esta violencia y situaciones como esta, la empresa de transporte activó lo que sería un bloque especializado de intervención. Este escuadrón opera con personal equipado con chalecos balísticos reforzados y elementos de protección superior. Actualmente, estos equipos tácticos mantienen líneas de custodia permanente en las estaciones catalogadas en “rojo” por altos números de colados, mientras las autoridades judiciales definen la condena del ataque ocurrido en Soacha.