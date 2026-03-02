Elecciones 2026: Cómo consultar su lugar y mesa de votación con el nuevo mapa interactivo

A menos de una semana de las elecciones legislativas y consultas presidenciales de este domingo 8 de marzo, verificar el puesto de votación es uno de los primeros pasos logísticos para los colombianos que acudirán a las urnas. La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene habilitados sus canales digitales para que los ciudadanos confirmen la ubicación exacta de su mesa y eviten contratiempos de última hora.

El trámite toma apenas un par de minutos y se realiza exclusivamente a través de internet. Los votantes deben ingresar al portal oficial de la entidad (www.registraduria.gov.co) y localizar el botón denominado ‘Elecciones 2026’. Allí, el sistema habilitará un motor de búsqueda donde solo es necesario digitar el número del documento de identidad.

Para facilitar la llegada a los lugares de votación, la entidad integró una herramienta de georreferenciación. Al filtrar por departamento y municipio, la plataforma arroja no solo el nombre del colegio o institución, sino su dirección exacta y un mapa con su ubicación espacial. Esta función está activa tanto para los puestos en el territorio nacional como para la búsqueda por consulados en 67 países.

Requisitos innegociables para el domingo

Llegar a la mesa correcta no es suficiente si el ciudadano incumple la norma básica de identificación, debe presentar la cédula de ciudadanía original en formato físico. Los jurados de votación no están autorizados para aceptar contraseñas, denuncias de pérdida o fotocopias.

Si usted no solicitó el traslado de su documento en los meses previos, el sistema le asignará de forma automática el mismo puesto de votación donde votó en las últimas elecciones. En el caso de los colombianos en el exterior, las votaciones no se limitan al domingo. La jornada en embajadas y consulados comenzó desde hoy lunes 2 de marzo y se mantendrá abierta toda la semana para definir Senado, la curul internacional de la Cámara y las consultas.

¿Todavía se puede cambiar el lugar de votación?

Para la jornada legislativa de este 8 de marzo, los plazos están cerrados. Sin embargo, quienes necesiten actualizar su puesto para la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, aún tienen tiempo.

El límite definitivo para tramitar este cambio es el 31 de marzo. El proceso exige presencialidad estricta, el ciudadano debe acercarse a cualquier sede de la Registraduría con su cédula en mano y solicitar la inscripción en el puesto más cercano a su actual residencia.

En total, el país contará con 125.529 mesas distribuidas en 13.746 puestos (6.011 en zonas urbanas y 7.482 en áreas rurales). Según indicó el registrador nacional, Hernán Penagos, la apertura de estos datos de geolocalización es una medida directa para transparentar la información y facilitar el acceso de cualquier persona a la logística electoral.