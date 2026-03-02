“No hay evidencia alguna”: Petro desmiente a ‘Fico’ y Andrés Julián Rendón sobre alerta de atentado en Hidroituango

El presidente Gustavo Petro volvió a tener un encontronazo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, después de que ambos mandatarios locales advirtieran sobre un supuesto plan de atentado contra ambos durante una rueda de prensa programada para el lunes 2 de marzo en Hidroituango.

La denuncia de ‘Fico’ y Rendón

En la noche del domingo 1 de marzo, la Gobernación de Antioquia anunció que la rueda de prensa se llevaría a cabo en La Alpujarra, en Medellín, después de que se conociera información manejada con los equipos de seguridad, sobre una supuesta amenaza de ataque terrorista que se llevaría a cabo durante el evento.

“Las recomendaciones del Ejército Nacional son que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las Farc que delinque en la zona”, señaló la Gobernación sobre la reubicación de esta rueda de prensa en la que se pretendía revisar el porcentaje de construcción de la central hidroeléctrica.

La respuesta de Petro

Sobre esto, Gutiérrez y Rendón hablaron ante diferentes medios del país, pronunciándose en contra de la violencia e inseguridad y contradiciendo las afirmaciones del comandante del Ejército, general Roger Gómez, de que esa alerta nunca existió.

“Estamos jodidos, porque a nosotros la información nos la dio el Ejército y los integrantes de nuestros esquemas de seguridad que son de la fuerza pública. Si fuera por nosotros estaríamos alla (...). Sigan minimizando lo que pasa hoy en el país, así minimizaron las amenazas contra Miguel Uribe y lo asesinaron”, aseveró el alcalde de Medellín al medio Semana.

En su cuenta de X, el presidente Petro respondió al video publicado por ese medio, insistiendo: “No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No sé sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”.

Rendón se enfureció

“¡La verdad pelea sola! A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición. Hoy la violencia política se agrava mientras su gobierno insiste en contemporizar con criminales", comenzó respondiendo el gobernador de Antioquia a Petro, y le reiteró el caso de Miguel Uribe y la violencia que enfrentan los miembros de la Policía y el Ejército en zonas de conflicto.

“¿Quién les regresa a sus familias los 13 policías asesinados por Calarcá en Amalfi? Con esos uniformados luchamos día y noche para salvarlos. Usted minimizó el riesgo. ¡Ahí está el resultado! ¿Se enteró del helicóptero atacado con dron hace un par de días, en Bolívar, y de los 14 soldados heridos?“, Cuestionó Rendón, y señaló al mandatario de sentar un ”mal precedente": “Mientras se ofrecen garantías a “gestores de paz”, se desestiman alertas contra autoridades legítimas".

Por último, afirmó que es “inaceptable” exponer a sus equipos cuando hay alertas reales y declaró: “La seguridad no se relativiza. ¡Se garantiza!"