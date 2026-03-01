Cárcel para miembros del ELN por desplazar a una familia y apoderarse de su finca en Arauquita

En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita (Arauca). Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

Lea también: ELN atacó con drones un helicóptero del Ejército en Bolívar: hay 14 soldados heridos

La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.

Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, habría articulado la acción criminal desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.

Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro presuntamente ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.

Le puede interesar: Cámaras de videovigilancia frustran expendio de drogas en San Bernardo: las ocultaban en una pared

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.