La MOE se pronunció sobre el presunto plan del Eln para afectar elecciones en Bogotá: “es de la mayor gravedad”

Desmantelan supuesta fábrica de explosivos del Eln para atentar durante las elecciones en Bogotá

Por medio de un comunicado público, la Misión de Observación Electoral (MOE) – Regional Bogotá reiteró las alertas incluidas en su Mapa de Riesgo Electoral 2026, en el que identificó escenarios de riesgo extremo. Además, se refirió a las amenazas de grupos armados ilegales tras el desmantelamiento de un supuesto plan del Eln para afectar las elecciones en la capital.

Según el pronunciamiento público de la MOE, estas alertas no buscan anticipar hechos concretos, sino “advertir de manera preventiva para que las autoridades adopten medidas oportunas que mitiguen riesgos donde la competencia política se desarrolla en condiciones más frágiles”.

En ese sentido, la organización subrayó que el objetivo es fortalecer las condiciones para el ejercicio democrático en la capital.

Para Viva la Ciudadanía, coordinación de la MOE Bogotá, “la reciente noticia sobre el hallazgo de explosivos presuntamente atribuidos al ELN en Bogotá, que podrían estar relacionados con el contexto electoral, constituye un hecho de la mayor gravedad, en ese sentido la MOE Bogotá solicita a las autoridades a garantizar todas las medidas necesarias para que los comicios se desarrollen de manera segura en la ciudad para que permita a la ciudadanía de Bogotá decidir de manera libre y sin miedo”.

La alerta de la Defensoría del Pueblo

Entre otras cosas, la MOE también se refirió a una reciente alerta temprana publicada por la Defensoría del Pueblo. Allí, recordó la MOE, el Ministerio Público advirtió que en la ciudad hay una localidad -la de Los Mártires- que presenta un llamado a la acción urgente.

Mientras tanto, diez localidades se encuentra en acción prioritaria y otras nueve en observación permanente.

“En el caso de Los Mártires, el nivel de riesgo se asocia a la intensicación de disputas territoriales, el aumento de conductas vulneratorias y la consolidación de mecanismos de control social que afectan directamente la posibilidad de desarrollar ejercicios participativos libres y seguros”, señaló la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana.

Hay mucha competencia política en Bogotá

Por su parte, la MOE también llamó la antención sobre la alta competencia política en la ciudad. Actualmente hay 247 candidaturas a la Cámara de Representantes, de las cuales 238 corresponden a personas que nunca han ocupado ese cargo.

Según la MOE, en la práctica esto implica que una gran cantidad de candidatos y candidatas tienen menor experiencia y, en muchos casos, cuentan con esquemas de protección más débiles.

Pero la capital también es un centro electoral clave para candidaturas de orden nacional. Por ejemplo, la MOE señaló que en el caso del Senado, con base en el comportamiento electoral de 2022, al menos 112 candidaturas hacen campaña en Bogotá, una cifra que la MOE considera conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes superaron los 1.000 votos en la capital en la última elección.

“La densidad de campañas implica una presencia creciente de candidatos, equipos políticos, simpatizantes y contradictores en barrios y localidades, lo que aumenta la exposición a tensiones, confrontaciones y posibles hechos de violencia política”, señala el documento.

A esto se suma que históricamente, en la capital más de la mitad de la población se abstiene de votar, con lo cual cualquier escenario de intimidación puede afectar negativamente la participación políticas de los ciudadanos.

Las recomendaciones de la MOE ante riesgos electorales en Bogotá

Ante este panorama, la MOE Bogotá hizo un llamado urgente a entidades como la Registraduría Distrital para reforzar medidas preventivas y de coordinación interinstitucional.

Entre tanto, a la Alcaldía de Bogotá le pidió articular acciones territoriales de prevención y protección del ejercicio democrático y a la Fuerza Pública, fortalecer esquemas de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

Adicionalmente, Viva la Ciudadanía, invitó a la ciudadanía a reportar irregularidades o hechos de intimidación a través de la plataforma www.pilasconelvoto.com o al número 3152661969.