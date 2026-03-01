Cámaras de videovigilancia frustran expendio de drogas en San Bernardo: las ocultaban en una pared

La Policía de Bogotá logró la captura de un hombre que quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), comercializando estupefacientes y drogas en plena vía del barrio San Bernardo del centro de la capital.

Sentado en un andén de San Bernardo, como cualquier transeúnte más, este hombre intentaba pasar desapercibido mientras vendía estupefacientes. La droga era escondida en un hueco de una pared y desde allí surtía a sus compradores. Así quedó registrado en las videovigilancia a cargo de la Secretaría de Seguridad.

Pero cada movimiento ya estaba siendo observado. Una de las 253 cámaras de seguridad instaladas en la localidad de Santa Fe registró en repetidas ocasiones cómo entregaba las dosis a personas que llegaban a pie y en motocicleta. Incluso quedó grabado el momento en que una mujer sacó una bolsa oculta entre su ropa interior y se la puso en la mano.

El monitoreo en tiempo real desde el C4 permitió activar de inmediato a la patrulla del sector. En cuestión de minutos, los uniformados llegaron al punto exacto, interceptaron al señalado expendedor y lo capturaron con varias dosis ocultas entre su ropa.

“Estamos atacando uno a uno a delincuentes que expenden estupefacientes, para eso es fundamental la tecnología desde el C4 que capta en tiempo real este delito y reporta a la Policía que los captura en cuestión de minutos”, aseguró el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo.

El hombre detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes.