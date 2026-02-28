ELN atacó con drones un helicóptero del Ejército en Bolívar: hay 14 soldados heridos

La situación de orden público en el sur de Bolívar alcanzó un punto crítico este fin de semana. En un hecho que marca una escalada en el uso de tecnología para fines criminales, las autoridades confirmaron que 14 uniformados de la Brigada 19 del Ejército Nacional resultaron heridos tras un ataque coordinado con drones cargados de explosivos.

El atentado ocurrió en las Serranías de San Lucas, una zona estratégica donde las tropas adelantan operaciones ofensivas para recuperar el control territorial antes de los comicios del próximo 8 de marzo.

Un “intento desesperado” del ELN

El General Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, fue enfático al señalar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable de esta acción terrorista. Según el alto oficial, el uso de estos artefactos es un “intento desesperado por frenar el avance de las tropas” en una región históricamente disputada por el control de economías ilícitas.

“Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos, recuperar el control total del territorio y neutralizar su accionar delictivo”, afirmó López Barreto a través de sus canales oficiales.

Evacuación bajo fuego y videos del ataque

La gravedad de la situación obligó a un despliegue inmediato de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los 14 soldados están siendo evacuados bajo estrictos protocolos de seguridad para recibir atención médica especializada.

El impacto del ataque quedó registrado en videos que ya circulan en medios como Blu Radio. En las imágenes, calificadas como estremecedoras, se observa el momento exacto en que un artefacto explosivo detona cerca de las unidades, provocando el caos y obligando a los militares a correr para ponerse a salvo mientras la zona seguía bajo asedio.

Alerta máxima de cara al 8 de marzo

Este ataque se suma a la tensión que vive el país a pocos días de las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas. La presencia de drones con explosivos representa un nuevo desafío para la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas de seguridad, que ya mantienen activa la Resolución 0047 para mitigar delitos y garantizar la transparencia del voto.

A pesar de la arremetida, el comando central confirmó que la operación militar en Serranías de San Lucas continúa. El objetivo sigue siendo desarticular los corredores de movilidad del ELN y asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin presiones armadas.