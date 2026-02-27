Lo último: el presidente Gustavo Petro volverá a visitar Estados Unidos antes de terminar su gobierno

El presidente Gustavo Petro volverá a visitar Estados Unidos tras el encuentro que sostuvo con el mandatario de ese país, Donald Trump. El anuncio lo hizo el jefe de Estado colombiano a través de su cuenta oficial en la red social X.

Petro compartió una nota de prensa del portal Las 2 Orillas en la cual se referían a los principales aliados de Colombia en el Congreso de Estados Unidos. Entre otras cosas, señaló que han conseguido que haya mayores ayudas para minorías étnicas gracias a esas figuras.

Adicionalmente, mencionó a al congresista Gregory Meeks, a quien conoció hace una década por intermedio del excanciller Luis Gilberto Murillo. “Desde entonces es mi amigo y compañero en varias luchas comunes”, puntualizó el presidente Petro.

Luego, entregó detalles sobre su nuevo viaje a Estados Unidos. “Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos. Que se eleve su luz al universo y su energía nos acompañe”, expresó el primer mandatario en su cuenta de X.

Petro también anunció un viaje a Viena

El presidente Petro ha estado muy activo en su cuenta de X durante la mañana de este viernes 27 de febrero. De hecho, también anunció un viaje a Viena en un trino en el cual arremetió contra las mediciones de ONU sobre los cultivos de coca en el país.

“Mientras la ONU no corrija su método de medir la productividad potencial usando los instrumentos científicos de la estadística no hay informes. El gobierno no aceptó el método burdo que uso y he pedido que corrija como la ciencia indica. En Viena el mes entrante me reuniré directamente con la comisión de Naciones Unidas para las drogas y con la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes)”, puntualizó el mandatario.

Así mismo, señaló que disponen de los mapas satelitales de extensión de cultivos de coca y que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) está adelantando la verificación de la erradicación voluntaria.

“En el sur de Nariño ya se inscribieron miles de familias para 21.000 hectáreas de erradicación voluntaria, y están en pleno proceso verificado. El último trimestre del año 2025 ya mostró un descenso en el número de hectáreas de cultivos de hoja de Coca”, anotó el presidente Petro.