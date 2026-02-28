“Rebajar mi salario y el de los altos funcionarios”, Iván Cepeda y su primera medida en caso de ser elegido

Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, sentenció este viernes 27 de febrero que, en caso de ser elegido, su primera medida será bajar su salario como presidente de Colombia y el de todos los funcionarios del alto gobierno.

Esto lo anunció en medio de su discurso dado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en medio del cierre de campaña del Pacto Histórico para las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

Allí, Cepeda dejó claro que “Para prevenir, cualquier desvío, por el camino torcido de la corrupción, vamos a practicar la austeridad, republicana”.

Lo que significa que "la primera medida del gobierno, que firmaré aquí en esta plaza (Bolívar), cuando sea elegido presidente, será rebajar mi salario y el de todos los funcionarios del alto gobierno”.

“No se puede exigir sacrificios a la nación mientras se preservan privilegios. No se puede pedir al pueblo que se apriete el cinturón cuando el gobierno no lo está haciendo. Quien debe apretarse el cinturón es el gobierno, no el pueblo”, dejó en claro.

Esto, acoplado a uno de sus frentes de campaña en donde ha reseñado que combatir la corrupción será uno de los ejes fundamentales de su gobierno, en caso de ser elegido.

Vea acá: “Las regalías no son un regalo”, Iván Cepeda se comprometió cazar la ‘macrocorrupción’ de regalías

Acompañado de una multitud en la Plaza de Bolívar, Iván Cepeda Castro, propone como primer acto, en caso de llegar a la Casa de Nariño, bajar el salario del presidente y todos los altos funcionarios del gobierno en Colombia.