Avión militar con cargamento de dinero tuvo un grave accidente aterrizando: hay varios soldados heridos

La tarde de este viernes 27 de febrero, una aeronave de carga perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) protagonizó un grave accidente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, la terminal aérea que sirve a la ciudad de La Paz. El siniestro, ocurrido aproximadamente a las 18:00 hora local, ha generado conmoción no solo por la magnitud del impacto, sino por el inusual cargamento que transportaba: una millonaria suma de dinero en efectivo.

El incidente involucró a un avión tipo Hércules, el cual se disponía a aterrizar cuando, por causas que aún son materia de investigación oficial, no logró detener su marcha tras tocar tierra. La situación activó de inmediato los protocolos de emergencia máxima en la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

Caos en la pista: Billetes dispersos y gases lacrimógenos

Uno de los detalles más impactantes reportados por testigos y transeúntes fue la aparición de grandes cantidades de billetes esparcidos entre los restos de la aeronave y la pista. Según informes preliminares de medios locales, el dinero pertenecía al Banco Central de Bolivia (BCB) y estaba siendo transportado bajo custodia militar.

La escena se tornó caótica cuando civiles que se encontraban en las cercanías intentaron aproximarse para recoger el dinero. Los bomberos, en un primer intento por contener a la multitud, utilizaron descargas de agua. Sin embargo, ante la insistencia de las personas, la Policía Boliviana tuvo que intervenir con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la gente y permitir que las unidades militares resguardaran el cargamento y el área del siniestro.

Posibles causas: Granizada y pista con hielo

Aunque el informe oficial será brindado en las próximas horas por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, fuentes cercanas a la operación indicaron a la agencia EFE que un factor climático pudo ser determinante. Una fuerte granizada que cayó sobre El Alto horas antes del aterrizaje habría dejado una capa de hielo sobre la pista, impidiendo que el sistema de frenado del Hércules funcionara de manera efectiva.

El impacto no solo afectó a la tripulación, de la cual aún no se tiene un número confirmado de heridos, sino que también causó destrozos en varios vehículos particulares que circulaban por las vías aledañas a la terminal aérea en el momento en que el avión se salió de control.

Cierre del Aeropuerto de El Alto y afectación de vuelos

Debido a la magnitud de la emergencia y a que los restos de la aeronave y los equipos de rescate ocupan áreas operativas, el aeropuerto ha sido cerrado temporalmente. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) emitió un comunicado informando a sus pasajeros que, por disposición de la autoridad aeroportuaria, sus operaciones desde y hacia La Paz se encuentran suspendidas.

“El cierre temporal podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en nuestros vuelos hasta que se restablezcan las condiciones normales”, advirtió la compañía BoA, subrayando que el incidente es ajeno a sus aeronaves.

Por el momento, unidades de socorro y especialistas en seguridad aérea trabajan en el lugar para sofocar focos de incendio residuales y asegurar la zona. Se espera que el Gobierno Nacional brinde un reporte detallado sobre el estado de salud de los militares a bordo y el monto del dinero recuperado en las próximas horas.