Bombardeo a escuela en Irán deja al menos 85 niñas muertas y agrava la escalada militar entre Israel, EE. UU. y Teherán

Sube a la cifra de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en sur de Irán

Al menos 85 alumnas murieron y 60 más resultaron heridas tras un bombardeo atribuido a Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán. El ataque, que impactó la escuela primaria Shajare Tayebé en el condado de Minab, se produce en el contexto de la ofensiva militar coordinada entre Israel y Estados Unidos contra Irán, y de la posterior respuesta con misiles lanzada por Teherán contra posiciones militares estadounidenses en el Golfo y contra territorio israelí.

Contexto aquí: En vivo: tensión en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Según el último balance difundido por la Fiscalía del condado de Minab, en el momento del bombardeo había 170 estudiantes dentro del edificio. Varias menores permanecerían atrapadas entre los escombros, por lo que las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente en las próximas horas.

Le puede interesar: Explosiones y pánico en Dubái: evacúan el edificio más alto del mundo en medio de tensión regional

El gobernador del condado, Mohammad Radamehr, informó que se desplegó un amplio dispositivo de emergencia para remover los restos de la estructura y localizar a las niñas desaparecidas. En declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA, aseguró que, pese a la magnitud del ataque, “la situación en la ciudad está bajo control”, mientras continúan las labores de rescate.

¿Qué pasa entre Medio Oriente y Estados Unidos?

El bombardeo ocurre en una de las fases más tensas del conflicto reciente en Medio Oriente. En los últimos días, Israel y Estados Unidos han ejecutado ataques coordinados contra objetivos estratégicos iraníes, en lo que han descrito como operaciones destinadas a debilitar capacidades militares y de defensa de Teherán.

Como respuesta, Irán lanzó misiles hacia bases militares estadounidenses en países del Golfo Pérsico y contra territorio israelí. Las acciones también generaron explosiones en ciudades como Dubái y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, donde incluso fue evacuado el icónico Burj Khalifa tras activarse protocolos de emergencia por actividad aérea y detonaciones en las inmediaciones.

La ampliación del conflicto ha elevado la preocupación internacional por una posible regionalización de la guerra, dado que varios países del Golfo albergan bases estadounidenses y son aliados estratégicos de Washington. Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Baréin forman parte de esa red de apoyo militar, lo que los convierte en escenarios sensibles ante represalias iraníes.

¿Qué dice el mundo sobre la ofensiva de los países?

El ataque contra la escuela en Hormozgán ha generado conmoción por el alto número de víctimas infantiles. Autoridades iraníes calificaron el bombardeo como una violación grave del derecho internacional humanitario y un ataque directo contra civiles.

Organismos internacionales han llamado a la contención inmediata y a la protección de la población civil, especialmente menores de edad, en medio de los enfrentamientos. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, ante el temor de que nuevos ataques profundicen una crisis que ya ha impactado la seguridad regional, el tráfico aéreo y los mercados energéticos.

Mientras continúan las labores de rescate en Minab, el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán entra en una fase crítica, marcada por represalias directas y un creciente costo humano.