Explosiones y pánico en Dubái: evacúan el edificio más alto del mundo en medio de tensión regional

En Dubai, el icónico Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo y símbolo del dinamismo económico de Dubái, fue evacuado el sábado luego de que se escucharan explosiones en distintos puntos de la ciudad, en medio de una escalada dramática de tensiones militares entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Testigos en Dubai describieron varias detonaciones que hicieron temblar ventanas y generaron pánico entre residentes y turistas, especialmente en los distritos comerciales y de gran altura. Los protocolos de emergencia fueron activados y las autoridades desalojaron visitantes y empleados del Burj Khalifa, mientras la policía acordonaba zonas cercanas.

Las explosiones se dieron en el contexto de una ofensiva de Irán con misiles balísticos dirigidos contra objetivos en varios países del Golfo Pérsico. Misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní habrían sido interceptados en el aire por sistemas de defensa, pero la metralla de los proyectiles causó alarma y daños colaterales en Dubái, Abu Dhabi y otras ciudades cercanas.

En Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un civil de nacionalidad asiática murió tras la caída de restos de un misil en una zona residencial, confirmó el Ministerio de Defensa emiratí. El comunicado calificó los hechos como una “peligrosa escalada” que amenaza la seguridad de los civiles y la estabilidad regional.

¿Por qué está involucrado Dubái?

La razón por la cual Dubái y otros países del Golfo se han visto implicados en este nuevo capítulo del conflicto es simple: son aliados estratégicos de Estados Unidos y albergan importantes bases militares, infraestructura crítica y rutas comerciales globales. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Baréin, por ejemplo, tienen presencia estadounidense significativa y forman parte de una red de apoyo logístico y militar en la región.

Irán, por su parte, ha justificado sus ataques como una respuesta directa a una ofensiva conjunta lanzada horas antes por Estados Unidos e Israel contra múltiples objetivos militares iraníes en territorio de ese país. La operación con la que Washington y Tel Aviv dieron inició a esta escalada buscaba presionar a Teherán sobre su programa nuclear y su influencia regional, pero terminó desencadenando una represalia iraní más amplia.

¿Qué pasa en el conflicto de medio oriente?

El ataque inicial de Estados Unidos e Israel, denominado en distintos frentes como operativos estratégicos para neutralizar capacidades militares iraníes, incluyó bombardeos en Teherán y otras ciudades importantes. Según fuentes oficiales, el objetivo principal fue golpear instalaciones vinculadas al liderazgo iraní y su aparato de defensa.

Irán respondió con una ofensiva múltiple que alcanzó bases militares estadounidenses y aliados en distintos países del Golfo, incluyendo Baréin, Kuwait, Qatar y los EAU. Las defensas aéreas de varios países lograron interceptar los misiles, pero la caída de fragmentos causó daños, pánico y al menos una víctima civil.

En respuesta a la escalada, varias naciones han suspendido vuelos en la región y cerrado su espacio aéreo, incluidos los enlaces internacionales desde y hacia Dubái y Doha, reflejando la magnitud de la crisis.

¿Qué dice el mundo sobre la ofensiva de los países?

La situación ha generado preocupación internacional. Algunos gobiernos han pedido desescalada y diálogo, mientras otros han expresado apoyo a sus aliados. Por ejemplo, varios países árabes condenaron los ataques iraníes contra sus territorios, calificándolos de violaciones de la soberanía.

A nivel internacional, líderes y organizaciones están atentos a cómo se desarrolla la crisis, que tiene el potencial de afectar no solo la seguridad regional sino también los mercados globales, especialmente el energético, debido a la importancia estratégica del Golfo Pérsico.