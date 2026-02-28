“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Petro sobre los ataques contra Irán

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Foto: Presidencia 3 de febrero de 2026)

En la madrugada de este sábado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos realizaron bombardeos sobre Teherán, capital de Irán, generando una fuerte tensión en Oriente Medio por las repercusiones bélicas que puede traer.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro se refirió a la coyuntura, lamentando lo sucedido y asegurando que su homólogo Donald Trump, “se equivocó”; igualmente, el jefe de Estado colombiano pidió a la ONU una reunión extraordinaria.

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia. Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, escribió el mandatario en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Más adelante, Petro rechazó el ataque sobre una escuela en Irán, que dejó el saldo de 24 muertos.

“El balance de la violencia mundial de hoy parecen ser 50 niñas menores de edad asesinadas por un misil de Netanyahu. Se llama barbarie y de nada sirve decirle a las mujeres de Irán que se liberen quitándose sus velos, si quienes eso piden, matan a sus hijas. La conversación sobre desarme nuclear entre EEUU e Irán debe mantenerse. Y la humanidad debe exigir que Israel y Palestina realicen elecciones libres para elegir sus gobernantes”, agregó Petro.

