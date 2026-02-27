Pacto Histórico Fest: partido de Iván Cepeda cierra campaña al Congreso con ostentoso evento en la Plaza de Bolívar

En la recta de final hacia las elecciones legislativas y consultas del próximo 8 de marzo, el Pacto Histórico, partido del candidato presidencial Iván Cepeda, anunció un ostentoso festival en la Plaza de Bolívar para dar cierre a su campaña. El evento, programado para el viernes 27 de febrero desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, contará con artistas de talla nacional y con la intervención de varios candidatos del Pacto, incluyendo al mismo Cepeda.

Lea más sobre las elecciones legislativas, aquí: Paloma Valencia no despega: Gana en la consulta pero sigue estancada pese a apoyo de Uribe, revela nueva encuesta

El ‘Pacto Histórico Fest’ contará con la presencia de cantantes como Arelys Henao, Los Diablitos del Vallenato, Subcantante (vocalista de Doctor Krápula) y La Etnnia, entre otros. Además de tener dj de techno y otros géneros musicales y contar con discursos de Carolina Corcho, María Fernanda Carrascal y el mismo Cepeda. Igualmente, todos los aspirantes a la Cámara por Bogotá de ese partido harán parte del festival.

Críticas al festival

En redes sociales no se hicieron esperar las críticas al festival, calificándolo como un “derroche”, rechazando su ostentosidad y señalando la crisis que enfrenta el sistema de salud, pese a que se trata de un evento de campaña y no del Gobierno Petro. Por otro lado, algunos usuarios han elogiado el evento y lo han equiparado, jocosamente, con el Festival Estereo Picnic.

Lea también esta noticia: ¿Maduro se quedó sin plata?: el exmandatario venezolano no tiene cómo pagarle a sus abogados en Estados Unidos

Los cierres de otros partidos

Desde otras colectividades políticas también se han convocado eventos de este tipo ad portas de los comicios legislativos. El partido Salvación Nacional, que apoya a Abelardo de la Espriella, estará en la plaza fundacional de Suba hacia las 2:00 p. m.. Su líder, Enrique Gómez, hara parte del cierre, en el que también estará De la Espriella.

Al día siguiente, el domingo 1 de marzo, el Centro Democrático realizará su evento con candidatos al Senado y la Cámara por Bogotá en el Centro de Convenciones G12, sobre las cinco de la tarde. Como el resto de partidos, contarán con su candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, y con su líder Álvaro Uribe.

Finalmente, el también candidato presidencial de izquierda, Roy Barreras, tendrá un evento llamado “Caminemos unidos por Colombia” en Bogotá, presentado como un llamado para “cerrar la primera etapa” antes de la consulta interpartidista ‘Frente por la vida’, en la que se enfrenta con Daniel Quintero y otros candidatos de izquierda. Se trata de una marcha a realizarse el próximo domingo que partirá a las 8:30 a. m. del monumento a los caídos de las Fuerzas Militares sobre la calle 26 y terminará en el Centro de Memoria Histórica.