¿Maduro se quedó sin plata?: el exmandatario venezolano no tiene cómo pagarle a sus abogados en Estados Unidos

El exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se habría quedado sin dinero para pagar su defensa ante las autoridades estadounidenses, informó uno de sus abogados a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Según el representante legal, las autoridades de Estados Unidos está impidiendo que el gobierno venezolano asuma esos costos.

La OFAC habría revocado autorización clave

El abogado Barry J. Pollack explica en una carta enviada al juez Alvin K. Hellerstein, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, modificó una licencia previamente otorgada y eliminó la autorización para que Maduro recibiera fondos del gobierno de Venezuela con los que cubrir los honorarios legales.

Pollack argumenta que las leyes de Venezuela establecen que el Estado asume los gastos del presidente y la primera dama, quien en este caso es Cilia Flores y también se encuentra en una prisión de Nueva York. Por eso, en principio, la OFAC concedió las licencias el 9 de enero, pero tan solo tres horas después enmendó sin explicación la licencia correspondiente a Maduro (la de Flores no fue modificada) y eliminó la autorización para aceptar fondos para pagar sus defensa.

Advierten que podrían emprender acciones legales

“Al negarse a autorizar al gobierno venezolano a pagar los gastos de defensa del señor Maduro, la OFAC obstaculiza su capacidad para asegurarse los servicios de un abogado y, en consecuencia, su derecho constitucional —garantizado por la Sexta Enmienda (de la Constitución)— a ser representado por el abogado de su elección”, escribe el representante legal en ese documento que, según él, no busca acciones legales sino únicamente informar al juez.

Sin embargo, advirtió que: “si la OFAC no da seguimiento a la solicitud de restablecimiento de la autorización inicial, o la rechaza, el señor Maduro presentará en los próximos días una moción formal con el fin de solicitar la intervención del tribunal”.